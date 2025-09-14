28
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
11
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
في مصر.. زيادة جديدة على أسعار الغاز الطبيعي
Lebanon 24
14-09-2025
|
14:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت مصادر
مصرية
عن قرار حكومي مرتقب بزيادة أسعار
الغاز
الطبيعي للقطاع الصناعي، مع التركيز على قطاع الأسمدة كأحد أكبر المستهلكين، في إطار برنامج إعادة هيكلة دعم الطاقة الذي يهدف إلى توجيه الدعم نحو الأسر الأكثر احتياجًا وتقليل
الفجوة
بين الأسعار المحلية والعالمية.
Advertisement
وأوضحت المصادر أن الزيادة ستطبق تدريجيًا لتجنب الأعباء على المصانع والحفاظ على قدرتها التنافسية في الأسواق التصديرية، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار بنحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية لتصل إلى: 5.5 دولار لصناعة الأسمدة الأزوتية، 6.75 دولار للأسمدة غير الأزوتية وصناعة الحديد والصلب، 13 دولارًا للأسمنت.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الغاز المنزلي في حزيران الماضي بنسبة 20% إلى 33%، حيث وصل سعر المتر المكعب إلى 4-6 جنيهات حسب الاستهلاك.
وفي سياق متصل، أعلنت
وزارة البترول المصرية
تسريع تطوير حقل النرجس الضخم في شرق المتوسط، الذي يقدر احتياطيه بـ4 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مع توقع بدء الإنتاج الأولي في الربع الأول من 2026، بالتعاون مع شركتي شيفرون وإيني
الإيطالية
، لتعزيز تلبية الطلب المحلي والتصدير عبر محطات الإسالة في دمياط وعيدكو بطاقة 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا.
مواضيع ذات صلة
ترامب: سنعقد صفقة مع اليابان بشأن الغاز الطبيعي المسال
Lebanon 24
ترامب: سنعقد صفقة مع اليابان بشأن الغاز الطبيعي المسال
15/09/2025 01:32:19
15/09/2025 01:32:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟
15/09/2025 01:32:19
15/09/2025 01:32:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
Lebanon 24
ارتفاع أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
15/09/2025 01:32:19
15/09/2025 01:32:19
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيع إتفاقية بين "غازبروم" وكازاخستان لزيادة إمدادات الغاز
Lebanon 24
توقيع إتفاقية بين "غازبروم" وكازاخستان لزيادة إمدادات الغاز
15/09/2025 01:32:19
15/09/2025 01:32:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
وزارة البترول المصرية
وزارة البترول
الإيطالية
الإيطالي
المصرية
الفجوة
التركي
الغاز
تابع
قد يعجبك أيضاً
الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا: لإشراك كل المكونات السورية في صياغة الحل
Lebanon 24
الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا: لإشراك كل المكونات السورية في صياغة الحل
16:45 | 2025-09-14
14/09/2025 04:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد احتجاجات اليمين.. ستارمر: لن نسلم علم بريطانيا لمن ينشد العنف
Lebanon 24
بعد احتجاجات اليمين.. ستارمر: لن نسلم علم بريطانيا لمن ينشد العنف
16:41 | 2025-09-14
14/09/2025 04:41:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيام على الضربة الاسرائيلية.. غموض يلف مصير قادة حماس بعد ضربة الدوحة
Lebanon 24
بعد أيام على الضربة الاسرائيلية.. غموض يلف مصير قادة حماس بعد ضربة الدوحة
16:38 | 2025-09-14
14/09/2025 04:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الانتخابات السورية: من المتوقع إجراء الانتخابات قبل نهاية أيلول
Lebanon 24
لجنة الانتخابات السورية: من المتوقع إجراء الانتخابات قبل نهاية أيلول
16:29 | 2025-09-14
14/09/2025 04:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مقتل تشارلي كيرك.. يلون ماسك يتهم اليسار
Lebanon 24
بعد مقتل تشارلي كيرك.. يلون ماسك يتهم اليسار
16:05 | 2025-09-14
14/09/2025 04:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
Lebanon 24
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
04:04 | 2025-09-14
14/09/2025 04:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجع كنسي يحذر: "لن نسمح"
Lebanon 24
مرجع كنسي يحذر: "لن نسمح"
01:15 | 2025-09-14
14/09/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
Lebanon 24
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
12:36 | 2025-09-14
14/09/2025 12:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
08:37 | 2025-09-14
14/09/2025 08:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
غيّرت مسارها... هذا ما ما جرى على متن طائرة لـ"الميدل ايست"
Lebanon 24
غيّرت مسارها... هذا ما ما جرى على متن طائرة لـ"الميدل ايست"
09:54 | 2025-09-14
14/09/2025 09:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:45 | 2025-09-14
الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا: لإشراك كل المكونات السورية في صياغة الحل
16:41 | 2025-09-14
بعد احتجاجات اليمين.. ستارمر: لن نسلم علم بريطانيا لمن ينشد العنف
16:38 | 2025-09-14
بعد أيام على الضربة الاسرائيلية.. غموض يلف مصير قادة حماس بعد ضربة الدوحة
16:29 | 2025-09-14
لجنة الانتخابات السورية: من المتوقع إجراء الانتخابات قبل نهاية أيلول
16:05 | 2025-09-14
بعد مقتل تشارلي كيرك.. يلون ماسك يتهم اليسار
16:00 | 2025-09-14
هل يشكّل الهجوم على قطر بداية لتغيير السياسات تجاه إسرائيل؟
فيديو
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
15:49 | 2025-09-13
15/09/2025 01:32:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
15/09/2025 01:32:19
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
15/09/2025 01:32:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24