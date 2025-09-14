استمرت 3 ساعات.. الى ماذا أفضت مشاورات نتنياهو بشأن الأسرى قبل عملية غزة

Advertisement

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، بانتهاء المشاورات التي يجريها بشأن الأسرى قبل بدء عملية إعادة احتلال مدينة غزة.وأضاف الإعلام أن مشاورات بشأن الأسرى استمرت 3 ساعات.وكشفت أن نتنياهو ناقش خيارات بشأن الرد على إمكانية تعرض المحتجزين للقتل.وتتواصل حركة النزوح من مدينة غزة عبر ، في وقت أنذر الجيش الإسرائيلي سكان برج "الجندي المجهول" قرب تمهيداً لقصفه.وأظهرت لقطات في نهاية الأسبوع، أرتالاً من الساحلي قرب النصيرات وسط القطاع، تنقلهم شاحنات صغيرة أو حافلات تكدست عليها أمتعة وأغراض