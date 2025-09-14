28
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
عربي-دولي
استمرت 3 ساعات.. الى ماذا أفضت مشاورات نتنياهو بشأن الأسرى قبل عملية غزة
Lebanon 24
14-09-2025
|
15:38
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، بانتهاء المشاورات التي يجريها
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
بشأن الأسرى قبل بدء عملية إعادة احتلال مدينة غزة.
وأضاف الإعلام
الإسرائيلي
أن مشاورات
نتنياهو
بشأن الأسرى استمرت 3 ساعات.
وكشفت
وسائل الإعلام
أن نتنياهو ناقش خيارات بشأن الرد على إمكانية تعرض المحتجزين للقتل.
وتتواصل حركة النزوح من مدينة غزة عبر
شارع الرشيد
، في وقت أنذر الجيش الإسرائيلي سكان برج "الجندي المجهول" قرب
ميناء غزة
تمهيداً لقصفه.
وأظهرت لقطات في نهاية الأسبوع، أرتالاً من
النازحين
على الطريق
الساحلي قرب النصيرات وسط القطاع، تنقلهم شاحنات صغيرة أو حافلات تكدست عليها أمتعة وأغراض
