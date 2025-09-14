لجنة الانتخابات السورية: من المتوقع إجراء الانتخابات قبل نهاية أيلول

صرحت لجنة انتخابات مجلس الشعب بسوريا، اليوم الأحد، بأنها ستضع جدولاً دقيقاً للانتخابات بمجرد اختيار الهيئات الناخبة.



وقالت اللجنة في تصريحات خاصة لقناتي "العربية" و"الحدث" إن الانتخابات ستجرى في مناطق محددة بالرقة والحسكة والسويداء، ويمكن للرئيس تعيين شخصيات من هذه المناطق بعد استبعادها سابقاً بسبب الوضع الأمني.

وأوضحت اللجنة في تصريحاتها أن نموذج الانتخابات عبر نظام "هيئات ناخبة" المعمول به في وفرنسا.



فيما أفادت اللجنة أنها تدرس حالياً طلبات الترشح لعضوية الهيئات الناخبة.



وأوضح الناطق باسم لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة، أنه سيتم تحديد جدول زمني دقيق لسير العملية .



وأضاف نوار نجمة أنه من المتوقع إجراء الانتخابات قبل نهاية أيلول.