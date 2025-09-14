Advertisement

عربي-دولي

لجنة الانتخابات السورية: من المتوقع إجراء الانتخابات قبل نهاية أيلول

Lebanon 24
14-09-2025 | 16:29
A-
A+
Doc-P-1416893-638934895527893690.webp
Doc-P-1416893-638934895527893690.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صرحت لجنة انتخابات مجلس الشعب بسوريا، اليوم الأحد، بأنها ستضع جدولاً دقيقاً للانتخابات بمجرد اختيار الهيئات الناخبة.

وقالت اللجنة في تصريحات خاصة لقناتي "العربية" و"الحدث" إن الانتخابات ستجرى في مناطق محددة بالرقة والحسكة والسويداء، ويمكن للرئيس أحمد الشرع تعيين شخصيات من هذه المناطق بعد استبعادها سابقاً بسبب الوضع الأمني.
Advertisement
وأوضحت اللجنة في تصريحاتها أن نموذج الانتخابات عبر نظام "هيئات ناخبة" المعمول به في الولايات المتحدة وفرنسا.

فيما أفادت اللجنة أنها تدرس حالياً طلبات الترشح لعضوية الهيئات الناخبة.

وأوضح الناطق باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة، أنه سيتم تحديد جدول زمني دقيق لسير العملية الانتخابية.

وأضاف نوار نجمة أنه من المتوقع إجراء الانتخابات قبل نهاية أيلول.
مواضيع ذات صلة
لجنة الانتخابات السورية للعربية: قد نجري انتخابات مجلس الشعب قبل نهاية الشهر الجاري
lebanon 24
15/09/2025 01:30:19 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة انتخابات سوريا للحدث: مقاعد الحسكة والرقة والسويداء ستترك خالية لحين إجراء الانتخابات
lebanon 24
15/09/2025 01:30:19 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة انتخابات سوريا للحدث: حريصون على إجراء الانتخابات في الحسكة والرقة والسويداء
lebanon 24
15/09/2025 01:30:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الإخبارية السورية: تحديد ايلول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية
lebanon 24
15/09/2025 01:30:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

اللجنة العليا

أحمد الشرع

الانتخابية

يوم الأحد

السورية

السويد

العليا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:41 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:45 | 2025-09-14
16:41 | 2025-09-14
16:38 | 2025-09-14
16:05 | 2025-09-14
16:00 | 2025-09-14
15:38 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24