عربي-دولي
لجنة الانتخابات السورية: من المتوقع إجراء الانتخابات قبل نهاية أيلول
Lebanon 24
14-09-2025
|
16:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرحت لجنة انتخابات مجلس الشعب بسوريا، اليوم الأحد، بأنها ستضع جدولاً دقيقاً للانتخابات بمجرد اختيار الهيئات الناخبة.
وقالت اللجنة في تصريحات خاصة لقناتي "العربية" و"الحدث" إن الانتخابات ستجرى في مناطق محددة بالرقة والحسكة والسويداء، ويمكن للرئيس
أحمد الشرع
تعيين شخصيات من هذه المناطق بعد استبعادها سابقاً بسبب الوضع الأمني.
وأوضحت اللجنة في تصريحاتها أن نموذج الانتخابات عبر نظام "هيئات ناخبة" المعمول به في
الولايات المتحدة
وفرنسا.
فيما أفادت اللجنة أنها تدرس حالياً طلبات الترشح لعضوية الهيئات الناخبة.
وأوضح الناطق باسم
اللجنة العليا
لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة، أنه سيتم تحديد جدول زمني دقيق لسير العملية
الانتخابية
.
وأضاف نوار نجمة أنه من المتوقع إجراء الانتخابات قبل نهاية أيلول.
