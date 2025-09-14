Advertisement

عربي-دولي

بعد احتجاجات اليمين.. ستارمر: لن نسلم علم بريطانيا لمن ينشد العنف

Lebanon 24
14-09-2025 | 16:41
أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأحد، أن "للناس الحق في التظاهر السلمي، فهذا حق أساسي في قيم بلدنا"، مشددا في الوقت ذاته أن إدارته لن تسلم علم بريطانيا لمن ينشد العنف والخوف والانشقاق.
وأضاف ستارمر رداً على تظاهرات اليمين المتطرف أنه لن يقبل بالاعتداء على ضباط الشرطة أثناء قيامهم بواجبهم، ولن يسمح بأن يشعر الناس بالخوف في شوارع بسبب خلفيتهم أو لون بشرتهم.
وذكر ستارمر أن بريطانيا أمة "بُنيت بفخر على التسامح والتنوع والاحترام". معتبرا أن علم المملكة يمثل تنوع بلاده، وأنه لن يسمح أبدًا بأن "يستولي عليه من يستخدمونه رمزًا للعنف والخوف والانقسام".
 
