بعد احتجاجات اليمين.. ستارمر: لن نسلم علم بريطانيا لمن ينشد العنف

أكد رئيس الوزراء ، اليوم الأحد، أن "للناس الحق في التظاهر السلمي، فهذا حق أساسي في قيم بلدنا"، مشددا في الوقت ذاته أن إدارته لن تسلم علم لمن ينشد العنف والخوف والانشقاق.وأضاف ستارمر رداً على تظاهرات اليمين المتطرف أنه لن يقبل بالاعتداء على ضباط الشرطة أثناء قيامهم بواجبهم، ولن يسمح بأن يشعر الناس بالخوف في شوارع بسبب خلفيتهم أو لون بشرتهم.