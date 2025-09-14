Advertisement

عربي-دولي

شرطة لندن تدرس تسليح عناصرها بسبب تزايد التهديدات

Lebanon 24
14-09-2025 | 23:25
ذكرت "التلغراف" نقلا عن تقرير للشرطة البريطانية اطلعت عليه أن قيادات شرطة لندن تدرس توزيع أسلحة نارية على عناصرها وسط تزايد التهديدات لسلامتهم من قبل المجرمين.
وكتبت الصحيفة: "توصل تحقيق داخلي اطلعت عليه صحيفة "التلغراف" إلى أن شرطة العاصمة يجب أن تفكر في تسليح العناصر بشكل روتيني بمسدسات نصف آلية لحمايتهم من التهديد المتزايد لحياتهم".

وأشارت إلى أن مراجعة القواعد الخاصة بالأسلحة جاءت بعد تعرض شرطيين من شرطة العاصمة للطعن بشكل خطير في وسط لندن في عام 2022.

وأكدت "التلغراف" أنه لا يُسمح بحمل الأسلحة النارية إلا للموظفين المؤهلين تأهيلا عاليا في الوحدات المتخصصة، بالإضافة إلى من يوفّرون الأمن في المناسبات المهمة ويطلقون النار على الحيوانات الخطرة. أما باقي أفراد الشرطة، فلا يحملون سوى أجهزة الراديو وعبوات الغاز. (روسيا اليوم)
