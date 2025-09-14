شرطة لندن تدرس تسليح عناصرها بسبب تزايد التهديدات

Advertisement

ذكرت "التلغراف" نقلا عن تقرير للشرطة اطلعت عليه أن قيادات شرطة تدرس توزيع أسلحة نارية على عناصرها وسط تزايد التهديدات لسلامتهم من قبل المجرمين.وكتبت الصحيفة: "توصل تحقيق داخلي اطلعت عليه صحيفة "التلغراف" إلى أن شرطة العاصمة يجب أن تفكر في تسليح العناصر بشكل روتيني بمسدسات نصف آلية لحمايتهم من التهديد المتزايد لحياتهم".وأشارت إلى أن مراجعة القواعد الخاصة بالأسلحة جاءت بعد تعرض شرطيين من شرطة العاصمة للطعن بشكل خطير في في عام 2022.وأكدت "التلغراف" أنه لا يُسمح بحمل الأسلحة النارية إلا للموظفين المؤهلين تأهيلا عاليا في الوحدات المتخصصة، بالإضافة إلى من يوفّرون الأمن في المناسبات المهمة ويطلقون النار على الحيوانات الخطرة. أما باقي أفراد الشرطة، فلا يحملون سوى أجهزة الراديو وعبوات . (روسيا اليوم)