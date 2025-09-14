السودان: السلام شأن داخلي ولا يتحقق بالعقوبات

Advertisement

انتقدت الحكومة السودانية ، التي فرضتها ضد أفراد وكيانات سودانية، واصفة هذه الخطوة بأنها "أحادية ولا تسهم في تحقيق السلام المنشود".وقالت في بيان، إن "مثل هذه الإجراءات الأحادية لا تساعد في تحقيق الغايات المنشودة في بيان الخزانة ، والمتمثلة في إحلال السلام في والحفاظ على السلم والأمن الدوليين".وأضاف البيان أن "أفضل الطرق لمعالجة الأزمات يقوم على الانخراط المباشر، بعيدا عن الافتراضات التي تروج لها جهات تحمل أجندات سياسية خاصة لا تخدم المصالح للشعب السوداني".وأشارت الحكومة السودانية في بيانها إلى أن "تحقيق السلام في السودان ربما يكون غاية مشتركة للمجتمعين الإقليمي والدولي ولكنه في المقام الأول شأن مبني على تطلعات الشعب بكافة مكوناته، وأن حكومة السودان هي المسؤولة عن تحقيق هذه التطلعات عبر كل الوسائل بما فيها الانخراط والعمل المشترك مع كافة الجهات في إطار احترام السيادة الوطنية". (روسيا اليوم)