Advertisement

عربي-دولي

السودان: السلام شأن داخلي ولا يتحقق بالعقوبات

Lebanon 24
14-09-2025 | 23:35
A-
A+
Doc-P-1416938-638935141298761171.jpg
Doc-P-1416938-638935141298761171.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتقدت الحكومة السودانية يوم الأحد، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد أفراد وكيانات سودانية، واصفة هذه الخطوة بأنها "أحادية ولا تسهم في تحقيق السلام المنشود".
Advertisement

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، إن "مثل هذه الإجراءات الأحادية لا تساعد في تحقيق الغايات المنشودة في بيان الخزانة الأمريكية، والمتمثلة في إحلال السلام في السودان والحفاظ على السلم والأمن الدوليين".

وأضاف البيان أن "أفضل الطرق لمعالجة الأزمات يقوم على الانخراط المباشر، بعيدا عن الافتراضات التي تروج لها جهات تحمل أجندات سياسية خاصة لا تخدم المصالح العليا للشعب السوداني".

وأشارت الحكومة السودانية في بيانها إلى أن "تحقيق السلام في السودان ربما يكون غاية مشتركة للمجتمعين الإقليمي والدولي ولكنه في المقام الأول شأن سوداني مبني على تطلعات الشعب بكافة مكوناته، وأن حكومة السودان هي المسؤولة عن تحقيق هذه التطلعات عبر كل الوسائل بما فيها الانخراط والعمل المشترك مع كافة الجهات في إطار احترام السيادة الوطنية". (روسيا اليوم)
 
مواضيع ذات صلة
ولي العهد السعودي: نساند سوريا لضمان وحدة أراضيها ونأمل أن يتحقق الاستقرار في لبنان واليمن والسودان
lebanon 24
15/09/2025 12:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: لا يمكن أن يتحقق السلام ما دامت حركة حماس موجودة في غزة
lebanon 24
15/09/2025 12:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: حصر سلاح حزب الله بيد الدولة شأن داخلي ومطلب لبناني
lebanon 24
15/09/2025 12:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: تحييد لبنان يحميه من أي تحديات وسلاح حزب الله شأن داخلي مؤسساتي
lebanon 24
15/09/2025 12:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية السودانية

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

الأمن الدولي

روسيا اليوم

الأمريكية

يوم الأحد

العقوبات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2025-09-15
04:54 | 2025-09-15
04:49 | 2025-09-15
04:12 | 2025-09-15
03:30 | 2025-09-15
03:25 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24