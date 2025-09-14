ترامب يؤكد: قطر "حليف كبير" لنا

Advertisement

أكد الرئيس الأميركي ان قطر حليف كبير للولايات المتحدة.وأضاف أمس الأحد أمام الصحافيين أنه "يجب فعل شيء تجاه ، ولكن على توخي الحذر".وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع الماضي أنه "ليس سعيدا" بالغارة التي شنّتها إسرائيل على قطر الثلاثاء، واستهدفت اجتماعا لقادة حركة حماس.وفي تصريحات سابقة، قال ترامب إن الهجوم على قطر، قرار اتخذه بنيامين .وأفاد ترامب من خلال منصته "تروث سوشيال" بأن "الهجوم على قطر قرار اتخذه نتنياهو وليس لي دخل به".وأوضح أن "الجيش الأميركي أبلغ إدارتنا اليوم بأن إسرائيل تهاجم حماس في العاصمة القطرية".وتابع قائلا: "وجهت ماركو روبيو لإتمام اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر".وأشار إلى أن "الهجوم المؤسف على الدوحة يمكن في اعتقادي أن يكون بمثابة فرصة للسلام".(سكاي نيوز)