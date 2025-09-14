28
عربي-دولي
ترامب يؤكد: قطر "حليف كبير" لنا
Lebanon 24
14-09-2025
|
23:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ان قطر حليف كبير للولايات المتحدة.
وأضاف
ترامب
أمس الأحد أمام الصحافيين أنه "يجب فعل شيء تجاه
حماس
، ولكن على
إسرائيل
توخي الحذر".
وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع الماضي أنه "ليس سعيدا" بالغارة التي شنّتها إسرائيل على قطر الثلاثاء، واستهدفت اجتماعا لقادة حركة حماس.
وفي تصريحات سابقة، قال ترامب إن الهجوم
الإسرائيلي
على قطر، قرار اتخذه
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
.
وأفاد ترامب من خلال منصته "تروث سوشيال" بأن "الهجوم على قطر قرار اتخذه نتنياهو وليس لي دخل به".
وأوضح أن "الجيش الأميركي أبلغ إدارتنا اليوم بأن إسرائيل تهاجم حماس في العاصمة القطرية".
وتابع قائلا: "وجهت
وزير الخارجية
ماركو روبيو لإتمام اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر".
وأشار إلى أن "الهجوم المؤسف على الدوحة يمكن في اعتقادي أن يكون بمثابة فرصة للسلام".(سكاي نيوز)
دونالد
