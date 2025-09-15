Advertisement

إقتصاد

انقطاع في خدمات "ستارلينك": فريقنا يحقق في الأمر

Lebanon 24
15-09-2025 | 00:56
أعلنت خدمة ستارلينك التابعة لإيلون ماسك عن انقطاع في الخدمة، وذلك وفقًا لرسالة نُشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين.
وقالت الشركة: "تعاني ستارلينك حاليًا من انقطاع في الخدمة. وفريقنا يُجري تحقيقًا"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
