انقطاع في خدمات "ستارلينك": فريقنا يحقق في الأمر

أعلنت خدمة ستارلينك التابعة لإيلون عن انقطاع في الخدمة، وذلك وفقًا لرسالة نُشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين.وقالت الشركة: "تعاني ستارلينك حاليًا من انقطاع في الخدمة. وفريقنا يُجري تحقيقًا"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.