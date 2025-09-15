عراقجي: إيران تقف إلى جانب قطر ضد الممارسات الإسرائيلية

Advertisement

قال عباس عراقجي إن "قدومه إلى الدوحة رسالة واضحة من الشعب بوقوف إلى جانب قطر في وجه الممارسات ".وكتب عبر منصة "إكس": "جئت إلى الدوحة برسالة واضحة من الشعب الإيراني بأن إيران تقف إلى جانب قطر وجميع الإخوة والأخوات ضد الآفة التي تروع المنطقة".وأرفق المنشور صورة لقاء جمعه برئيس الوزراء عبدالرحمن بن جاسم في العاصمة الدوحة".