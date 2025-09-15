Advertisement

عراقجي: إيران تقف إلى جانب قطر ضد الممارسات الإسرائيلية

Lebanon 24
15-09-2025 | 02:20
Doc-P-1416996-638935252356346819.jpg
Doc-P-1416996-638935252356346819.jpg photos 0
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن "قدومه إلى الدوحة رسالة واضحة من الشعب الإيراني بوقوف إيران إلى جانب قطر في وجه الممارسات الإسرائيلية".
وكتب عبر منصة "إكس": "جئت إلى الدوحة برسالة واضحة من الشعب الإيراني بأن إيران تقف إلى جانب قطر وجميع الإخوة والأخوات المسلمين ضد الآفة التي تروع المنطقة".وأرفق المنشور صورة لقاء جمعه برئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم في العاصمة الدوحة".
 
