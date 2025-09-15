Advertisement

إقتصاد

ترامب يُهدد أوروبا بـ"النفط الروسي"!

Lebanon 24
15-09-2025 | 02:29
A-
A+
Doc-P-1416998-638935254186285594.webp
Doc-P-1416998-638935254186285594.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، انه مستعد لفرض عقوبات على روسيا، ولكن على أوروبا أن تتصرف بطريقة تتناسب مع الولايات المتحدة.
Advertisement

وأضاف للصحفيين: "أوروبا تشتري النفط من روسيا. لا أريدهم أن يشتروا النفط".

وتابع: "العقوبات التي يفرضونها ليست صارمة بما فيه الكفاية، وأنا على استعداد لفرض عقوبات، لكن عليهم تشديد عقوباتهم بما يتناسب مع ما أفعله".

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، اتجهت الولايات المتحدة وأوروبا إلى فرض عقوبات اقتصادية واسعة ضد روسيا، غير أن ملف الطاقة ظل أكثر الملفات حساسية.

فبينما لا تعتمد واشنطن على النفط الروسي وتسعى لحرمان موسكو من عائداته، تعتمد دول أوروبية عدة عليه بدرجات متفاوتة، ما جعلها تتبنى عقوبات أقل تشددًا.

وتعكس تصريحات ترامب الأخيرة هذا التباين، وتعيد التوتر بين ضفتي الأطلسي بشأن كيفية إدارة العقوبات وسلاح الطاقة.(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
ترامب يدعو أوروبا إلى التخلي عن النفط الروسي!
lebanon 24
15/09/2025 12:44:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: الهند لم تصدر تعليمات لمصافي النفط بوقف شراء النفط الروسي عقب تصريحات ترامب
lebanon 24
15/09/2025 12:44:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يهدد بعقوبات: "لست سعيدا" بالضربات الروسية
lebanon 24
15/09/2025 12:44:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة إرنا: أوروبا ماضية بـ "مغامرة" تفعيل آلية "سناب باك" ضد إيران
lebanon 24
15/09/2025 12:44:06 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

سكاي نيوز

العقوبات

أوكرانيا

بات على

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2025-09-15
04:54 | 2025-09-15
04:49 | 2025-09-15
04:12 | 2025-09-15
03:30 | 2025-09-15
03:25 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24