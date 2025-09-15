Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي ، أمس الأحد، انه مستعد لفرض عقوبات على ، ولكن على أن تتصرف بطريقة تتناسب مع .وأضاف للصحفيين: "أوروبا تشتري النفط من روسيا. لا أريدهم أن يشتروا النفط".وتابع: " التي يفرضونها ليست صارمة بما فيه الكفاية، وأنا على استعداد لفرض عقوبات، لكن عليهم تشديد عقوباتهم بما يتناسب مع ما أفعله".ومنذ اندلاع الحرب في ، اتجهت الولايات المتحدة وأوروبا إلى فرض عقوبات اقتصادية واسعة ضد روسيا، غير أن ملف الطاقة ظل أكثر الملفات حساسية.فبينما لا تعتمد على النفط الروسي وتسعى لحرمان من عائداته، تعتمد دول أوروبية عدة عليه بدرجات متفاوتة، ما جعلها تتبنى عقوبات أقل تشددًا.وتعكس تصريحات الأخيرة هذا التباين، وتعيد التوتر بين ضفتي الأطلسي بشأن كيفية إدارة العقوبات وسلاح الطاقة.(سكاي نيوز)