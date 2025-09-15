28
إقتصاد
ترامب يُهدد أوروبا بـ"النفط الروسي"!
Lebanon 24
15-09-2025
|
02:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، أمس الأحد، انه مستعد لفرض عقوبات على
روسيا
، ولكن على
أوروبا
أن تتصرف بطريقة تتناسب مع
الولايات المتحدة
.
وأضاف للصحفيين: "أوروبا تشتري النفط من روسيا. لا أريدهم أن يشتروا النفط".
وتابع: "
العقوبات
التي يفرضونها ليست صارمة بما فيه الكفاية، وأنا على استعداد لفرض عقوبات، لكن عليهم تشديد عقوباتهم بما يتناسب مع ما أفعله".
ومنذ اندلاع الحرب في
أوكرانيا
، اتجهت الولايات المتحدة وأوروبا إلى فرض عقوبات اقتصادية واسعة ضد روسيا، غير أن ملف الطاقة ظل أكثر الملفات حساسية.
فبينما لا تعتمد
واشنطن
على النفط الروسي وتسعى لحرمان
موسكو
من عائداته، تعتمد دول أوروبية عدة عليه بدرجات متفاوتة، ما جعلها تتبنى عقوبات أقل تشددًا.
وتعكس تصريحات
ترامب
الأخيرة هذا التباين، وتعيد التوتر بين ضفتي الأطلسي بشأن كيفية إدارة العقوبات وسلاح الطاقة.(سكاي نيوز)
إقتصاد
عربي-دولي
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
سكاي نيوز
العقوبات
أوكرانيا
بات على
دونالد
تابع
