مدفيديف يهدد: حرب شاملة إذا تدخل الناتو في أوكرانيا

قال الروسي دميتري مدفيديف، الاثنين، إن السماح لدول (الناتو) بإسقاط الطائرات المسيرة الروسية فوق سيعني اندلاع الحرب بين الحلف وروسيا.وكتب ميدفيديف في قناته على "تليغرام" بهذا الصدد: "إذا كان هذا الأمر جدياً، فإن تنفيذ فكرة كييف وغيرها من البلهاء الاستفزازية بإنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا وإمكانية دول الناتو إسقاط طائراتنا المسيرة سيعني شيئاً واحداً فقط، (اندلاع) الحرب بين الناتو وروسيا".يأتي ذلك فيما قال الألماني يوهان فاديفول إنه يجب زيادة الضغط على بعد انتهاكات المجال الجوي الأخيرة في بولندا وحوادث في رومانيا، محذرا من أن حلف شمال الأطلسي سيرد بحزم.وقال فاديفول في مقابلة مع التلفزيون الألماني "زد دي إف" أمس الأحد: "يجب أن تعرف روسيا: سنرد دائما. لن نسمح لأنفسنا بأن نقع تحت ضغط عسكري إضافي". وأضاف: "سنطلق العنان لقدراتنا، والقدرات الاقتصادية والسياسية للعالم الحر قوية".وتابع فاديفول إن "يختبر" الغرب ولا يبدي أي اهتمام بإنهاء الحرب في أوكرانيا.وأضاف: "إنه لا يقبل أي عرض للمحادثات. من الواضح أنه لا يريد إنهاء هذه الحرب في أوكرانيا في الوقت الحالي. إنه يتجاوز ذلك، ويجب أن نرد بوضوح وأن نقف متحدين".ودعم وزير الخارجية الألماني فرض عقوبات أشد على روسيا، لكنه شدد على ضرورة تعزيز دفاعات حلف الناتو على حدوده الشرقية، لا سيما أنظمة الدفاع الجوي القادرة على الاستجابة بشكل أسرع. وأشار إلى الأنظمة الموجودة حاليا في اليونان وإسبانيا والتي يمكن إعادة نشرها على الجانب الشرقي لحلف الناتو. (العربية)