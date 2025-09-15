سوريا.. ضبط كمية كبيرة من الأسلحة مُعدة للتهريب إلى الخارج (صور)

نفذت بالتعاون مع في عملية أمنية ، الإثنين، في إطار جهود مكافحة تهريب السلاح وحصره بيد الدولة.

وذكرت وزارة الداخلية عبر قناتها على " "، أن العملية الأمنية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة، الثقيلة والخفيفة، إلى جانب ذخائر مختلفة الأنواع، كانت معدة للتهريب خارج البلاد، مما يشكل تهديدا للأمن والاستقرار بالمنطقة.



وأكدت وزارة الداخلية "استمرار التنسيق مع وزارة الدفاع لتعزيز الأمن والاستقرار في جميع المناطق ومنع أي محاولات لتهريب أو تداول الأسلحة خارج إطار الدولة".