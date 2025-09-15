Advertisement

عربي-دولي

سوريا.. ضبط كمية كبيرة من الأسلحة مُعدة للتهريب إلى الخارج (صور)

Lebanon 24
15-09-2025 | 06:57
نفذت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الدفاع في سوريا عملية أمنية بريف دمشق الغربي، الإثنين، في إطار جهود مكافحة تهريب السلاح وحصره بيد الدولة.
وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر قناتها على "تلغرام"، أن العملية الأمنية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة، الثقيلة والخفيفة، إلى جانب ذخائر مختلفة الأنواع، كانت معدة للتهريب خارج البلاد، مما يشكل تهديدا للأمن والاستقرار بالمنطقة.
 

وأكدت وزارة الداخلية "استمرار التنسيق مع وزارة الدفاع لتعزيز الأمن والاستقرار في جميع المناطق ومنع أي محاولات لتهريب أو تداول الأسلحة خارج إطار الدولة". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
