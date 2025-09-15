قبل قمة الدوحة.. روبيو ونتنياهو يوجهان رسالة لدول الخليج

Advertisement

أكد الأميركي ماركو روبيو، أن تحافظ على علاقات وثيقة مع حلفائها في الخليج وتتواصل معهم بشكل مستمر.وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بنيامين نتنياهو، حيث شدد روبيو على أن الصداقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تتجاوز مسألة السلام لتشمل التعاون في التكنولوجيا والاقتصاد. وأضاف أن حركة لا يمكنها الاستمرار في العمل المسلح وتهديد السلام والاستقرار، وأن الرئيس ملتزم بمواجهة هذا التهديد.وحذر روبيو من امتلاك صواريخ بعيدة المدى وسلاح نووي يشكل خطراً على المنطقة وأوروبا، مشيراً إلى أن ستواصل تفعيل كل وسائل الضغط على طهران وتشجيع حلفائها في على فرض عقوبات جديدة. كما شدد على أن سكان غزة يستحقون مستقبلاً أفضل، ولن يتحقق ذلك إلا بتدمير حماس، التي وصفها بأنها تنظيم إرهابي يستخدم المدنيين كـ"دروع بشرية".وأضاف أن التركيز ينصب حالياً على الدور الذي يمكن أن تلعبه قطر في إبرام صفقة بشأن غزة، مؤكداً أن لا فرصة للسلام دون إنهاء تهديد حماس المسلح.، أكد نتنياهو أن والولايات المتحدة حليفتان استراتيجيتان، مشدداً على أن الهجوم على قادة حركة "حماس" في قطر جاء بقرار إسرائيلي مستقل، وتتحمل المسؤولية الكاملة عنه.