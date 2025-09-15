28
عربي-دولي
قبل قمة الدوحة.. روبيو ونتنياهو يوجهان رسالة لدول الخليج
Lebanon 24
15-09-2025
|
07:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو، أن
الولايات المتحدة
تحافظ على علاقات وثيقة مع حلفائها في الخليج وتتواصل معهم بشكل مستمر.
وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحافي مشترك مع
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو، حيث شدد روبيو على أن الصداقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تتجاوز مسألة السلام لتشمل التعاون في التكنولوجيا والاقتصاد. وأضاف أن حركة
حماس
لا يمكنها الاستمرار في العمل المسلح وتهديد السلام والاستقرار، وأن الرئيس
ترامب
ملتزم بمواجهة هذا التهديد.
وحذر روبيو من امتلاك
إيران
صواريخ بعيدة المدى وسلاح نووي يشكل خطراً على المنطقة وأوروبا، مشيراً إلى أن
واشنطن
ستواصل تفعيل كل وسائل الضغط على طهران وتشجيع حلفائها في
أوروبا
على فرض عقوبات جديدة. كما شدد على أن سكان غزة يستحقون مستقبلاً أفضل، ولن يتحقق ذلك إلا بتدمير حماس، التي وصفها بأنها تنظيم إرهابي يستخدم المدنيين كـ"دروع بشرية".
وأضاف أن التركيز ينصب حالياً على الدور الذي يمكن أن تلعبه قطر في إبرام صفقة بشأن غزة، مؤكداً أن لا فرصة للسلام دون إنهاء تهديد حماس المسلح.
من جهته
، أكد نتنياهو أن
إسرائيل
والولايات المتحدة حليفتان استراتيجيتان، مشدداً على أن الهجوم على قادة حركة "حماس" في قطر جاء بقرار إسرائيلي مستقل، وتتحمل
تل أبيب
المسؤولية الكاملة عنه.
وأكد أن هزيمة حماس وإعادة الرهائن من غزة أمر لا مفر منه، وأن حكومته ملتزمة بضمان عدم تحويل غزة إلى مصدر تهديد لأمن إسرائيل. كما أشاد بدور الرئيس ترامب واصفاً إياه بأنه أعظم صديق لإسرائيل.
