عربي-دولي

جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة العدوان الإسرائيلي على قطر

Lebanon 24
15-09-2025 | 08:44
في خطوة تستجيب للتطورات الأخيرة في منطقة الخليج، أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه سيعقد يوم غدٍ الثلاثاء جلسة طارئة لمناقشة العدوان العسكري الإسرائيلي الأخير على دولة قطر.
وجاء في بيان المجلس أن هذه الجلسة الاستثنائية تمثل استجابة لطلبين رسميين تقدّم بهما باكستان نيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والكويت نيابة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويأتي هذا الاجتماع عقب الضربات الجوية التي نفذتها إسرائيل في 9 أيلول الماضي، واستهدفت مبنى في حي سكني بالعاصمة القطرية الدوحة، كان يضم وفداً من قيادات حركة حماس يجري مفاوضات حول مقترح أمريكي جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الداخلية القطرية بأن الضربات أسفرت عن مقتل أحد منسوبي قوات الأمن الداخلي، وإصابة عدد من عناصر الأمن والمدنيين، ما أثار إدانات عربية ودولية واسعة، ودفع المجتمع الدولي إلى الدعوة لعقد جلسة عاجلة لمناقشة التداعيات وحماية المدنيين.
