جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة العدوان الإسرائيلي على قطر

في خطوة تستجيب للتطورات الأخيرة في منطقة ، أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه سيعقد يوم غدٍ الثلاثاء جلسة طارئة لمناقشة العدوان العسكري الأخير على دولة قطر.وجاء في بيان المجلس أن هذه الجلسة الاستثنائية تمثل استجابة لطلبين رسميين تقدّم بهما باكستان نيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والكويت نيابة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويأتي هذا الاجتماع عقب الضربات الجوية التي نفذتها في 9 أيلول الماضي، واستهدفت مبنى في حي سكني بالعاصمة الدوحة، كان يضم وفداً من قيادات حركة يجري مفاوضات حول مقترح جديد لوقف إطلاق النار في .وأفادت القطرية بأن الضربات أسفرت عن مقتل أحد منسوبي الداخلي، وإصابة عدد من عناصر الأمن والمدنيين، ما أثار إدانات عربية ودولية واسعة، ودفع إلى الدعوة لعقد جلسة عاجلة لمناقشة التداعيات وحماية المدنيين.