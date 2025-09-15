Advertisement

عربي-دولي

أبو الغيط يدعو المجتمع الدولي لوقف صمتهم عن جرائم إسرائيل

Lebanon 24
15-09-2025 | 09:22
A-
A+
Doc-P-1417164-638935503016907423.PNG
Doc-P-1417164-638935503016907423.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر أمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن العدوان الإسرائيلي على قطر تجاوز كل الحدود، واصفاً تبريرات إسرائيل له بـ"السقوط الأخلاقي".
Advertisement
 
وأضاف أن الصمت الدولي على هذه الجرائم يقوض النظام الدولي بأكمله، موجهاً رسالة واضحة للمجتمع الدولي قائلاً: "كفى صمتاً".
مواضيع ذات صلة
أبو الغيط: رسالتنا للمجتمع الدولي هي "كفى صمتا" على جرائم إسرائيل
lebanon 24
15/09/2025 18:59:48 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: على المجتمع الدولي والأمم المتحدة التحرك لوقف جريمة الاحتلال الفاشي ومخططاته لتحقيق وهم إسرائيل الكبرى
lebanon 24
15/09/2025 18:59:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروع بيان القمة الخليجية: دعوة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حازمة لوقف انتهاكات إسرائيل
lebanon 24
15/09/2025 18:59:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية تدعو المجتمع الدولي للعمل على استقرار المنطقة ووقف العدوان
lebanon 24
15/09/2025 18:59:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الجامعة العربية أحمد أبو الغيط

العربية أحمد أبو الغيط

الجامعة العربية

أحمد أبو الغيط

المجتمع الدولي

جامعة العربية

النظام الدولي

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:56 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:52 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:51 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:44 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:56 | 2025-09-15
11:52 | 2025-09-15
11:51 | 2025-09-15
11:46 | 2025-09-15
11:44 | 2025-09-15
11:40 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24