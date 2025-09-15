أبو الغيط يدعو المجتمع الدولي لوقف صمتهم عن جرائم إسرائيل

اعتبر أمين ، أن العدوان على قطر تجاوز كل الحدود، واصفاً تبريرات له بـ"السقوط الأخلاقي".

Advertisement

وأضاف أن الصمت الدولي على هذه الجرائم يقوض بأكمله، موجهاً رسالة واضحة للمجتمع الدولي قائلاً: "كفى صمتاً".