عربي-دولي

ملك الأردن: نحتاج قرارات حاسمة ورادعة لمواجهة التهديد الإسرائيلي

Lebanon 24
15-09-2025 | 09:35
وصف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة بأنه "عدوان غاشم يزيد من توتر المنطقة"، مؤكدًا أن أمن واستقرار قطر جزء من الأمن والاستقرار الإقليميين، مشددًا على دعم الأردن الكامل للدوحة.
وحذر خلال القمة العربية في الدوحة، من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في غزة وسوريا ولبنان، مشددًا على خطورة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة،  داعيا القادة العرب لاتخاذ قرارات عملية لوقف الحرب على غزة، وحماية الشعب الفلسطيني والقدس، وضمان أمن ومستقبل المنطقة.

وأشار العاهل الأردني إلى أن العدوان على قطر يظهر أن التهديد الإسرائيلي لا يعرف حدودًا، مؤكداً ضرورة اتخاذ قرارات واضحة وحاسمة ورادعة.

