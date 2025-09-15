ملك الأردن: نحتاج قرارات حاسمة ورادعة لمواجهة التهديد الإسرائيلي

Advertisement

وصف العاهل ، الملك عبد الله الثاني، الهجوم على العاصمة الدوحة بأنه "عدوان غاشم يزيد من توتر المنطقة"، مؤكدًا أن أمن واستقرار قطر جزء من الأمن والاستقرار الإقليميين، مشددًا على دعم الكامل للدوحة.وحذر خلال القمة العربية في الدوحة، من استمرار الاعتداءات في غزة وسوريا ولبنان، مشددًا على خطورة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، داعيا العرب لاتخاذ قرارات عملية لوقف الحرب على غزة، وحماية الشعب الفلسطيني والقدس، وضمان أمن ومستقبل المنطقة.وأشار العاهل الأردني إلى أن العدوان على قطر يظهر أن التهديد الإسرائيلي لا يعرف حدودًا، مؤكداً ضرورة اتخاذ قرارات واضحة وحاسمة ورادعة.