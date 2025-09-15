أردوغان: العدوان الإسرائيلي المتصاعد بات يشكل تهديدًا مباشرًا لمنطقتنا

شدد الرئيس ، خلال القمة العربية-الإسلامية في الدوحة، على أن العدوان المتصاعد يشكل تهديدًا مباشرًا للمنطقة.

وأكد أن أعمال العنف ضد غزة وامتدادها إلى وسوريا وإيران وقطر تمثل جرائم إبادة وفوضى تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، معتبراً أن حكومة تسعى لتحقيق أوهام توسعية بما يُعرف بـ" الكبرى".



وأشار أردوغان إلى أهمية دعم قطر ودور الدول الإسلامية في مواجهة هذه السياسات، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية وفرض عقوبات صارمة على إسرائيل ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عبر آليات القانون الدولي.

كما شدد على السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، والاستمرار في النضال من أجل قيام دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها الشرقية، مع رفض التهجير والإبادة والتقسيم.