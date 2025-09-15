28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
18
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أردوغان: العدوان الإسرائيلي المتصاعد بات يشكل تهديدًا مباشرًا لمنطقتنا
Lebanon 24
15-09-2025
|
09:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدد الرئيس
التركي
رجب طيب أردوغان
، خلال القمة العربية-الإسلامية في الدوحة، على أن العدوان
الإسرائيلي
المتصاعد يشكل تهديدًا مباشرًا للمنطقة.
Advertisement
وأكد أن أعمال العنف
الإسرائيلية
ضد غزة وامتدادها إلى
لبنان
وسوريا وإيران وقطر تمثل جرائم إبادة وفوضى تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، معتبراً أن حكومة
نتنياهو
تسعى لتحقيق أوهام توسعية بما يُعرف بـ"
إسرائيل
الكبرى".
وأشار أردوغان إلى أهمية دعم قطر ودور الدول الإسلامية في مواجهة هذه السياسات، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية وفرض عقوبات صارمة على إسرائيل ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عبر آليات القانون الدولي.
كما شدد على السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، والاستمرار في النضال من أجل قيام دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها
القدس
الشرقية، مع رفض التهجير والإبادة والتقسيم.
مواضيع ذات صلة
سلام ندّد بسياسة التهجير وتصريحات نتنياهو: تشكّل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي
Lebanon 24
سلام ندّد بسياسة التهجير وتصريحات نتنياهو: تشكّل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي
15/09/2025 19:00:15
15/09/2025 19:00:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: تصريحات نتنياهو تشكّل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وانتهاكا صارخا للقانون الدولي
Lebanon 24
سلام: تصريحات نتنياهو تشكّل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وانتهاكا صارخا للقانون الدولي
15/09/2025 19:00:15
15/09/2025 19:00:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي: نؤكد أن الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة يشكل تهديدا مباشرا للأمن الخليجي المشترك وللسلم والاستقرار الإقليمي
Lebanon 24
بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي: نؤكد أن الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة يشكل تهديدا مباشرا للأمن الخليجي المشترك وللسلم والاستقرار الإقليمي
15/09/2025 19:00:15
15/09/2025 19:00:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سنواصل خلال الأيام القليلة المقبلة استهداف الأبراج في غزة التي تشكل تهديدًا مباشرًا على قواتنا
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سنواصل خلال الأيام القليلة المقبلة استهداف الأبراج في غزة التي تشكل تهديدًا مباشرًا على قواتنا
15/09/2025 19:00:15
15/09/2025 19:00:15
Lebanon 24
Lebanon 24
رجب طيب أردوغان
الإسرائيلية
الإسرائيلي
دبلوماسي
إسرائيل
نتنياهو
إسلامي
التركي
تابع
قد يعجبك أيضاً
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
15/09/2025 08:56:25
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة فضائية لغزة.. شاهدوا كيف غمر الدمارُ أرجاءها!
Lebanon 24
صورة فضائية لغزة.. شاهدوا كيف غمر الدمارُ أرجاءها!
12:00 | 2025-09-15
15/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اليمن: الاعتداء على قطر يعني أننا كلّ لا يتجزأ
Lebanon 24
اليمن: الاعتداء على قطر يعني أننا كلّ لا يتجزأ
11:56 | 2025-09-15
15/09/2025 11:56:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إندونيسيا تدين العدوان الإسرائيلي على قطر وتثمن جهود الوساطة القطرية
Lebanon 24
إندونيسيا تدين العدوان الإسرائيلي على قطر وتثمن جهود الوساطة القطرية
11:52 | 2025-09-15
15/09/2025 11:52:59
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية قرغيزستان: إسرائيل انتهكت قواعد النظام الدولي بعدوانها على قطر
Lebanon 24
وزير خارجية قرغيزستان: إسرائيل انتهكت قواعد النظام الدولي بعدوانها على قطر
11:51 | 2025-09-15
15/09/2025 11:51:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
Lebanon 24
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
12:36 | 2025-09-14
14/09/2025 12:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المال يعلن عن ضريبة بنسبة 3%... من سيدفعها؟
Lebanon 24
وزير المال يعلن عن ضريبة بنسبة 3%... من سيدفعها؟
15:30 | 2025-09-14
14/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
14:00 | 2025-09-14
14/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
Lebanon 24
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
03:53 | 2025-09-15
15/09/2025 03:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع زيادات على الرواتب والنظام التقاعدي أول المستهدفين
Lebanon 24
مشروع زيادات على الرواتب والنظام التقاعدي أول المستهدفين
22:51 | 2025-09-14
14/09/2025 10:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:56 | 2025-09-15
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
12:00 | 2025-09-15
صورة فضائية لغزة.. شاهدوا كيف غمر الدمارُ أرجاءها!
11:56 | 2025-09-15
اليمن: الاعتداء على قطر يعني أننا كلّ لا يتجزأ
11:52 | 2025-09-15
إندونيسيا تدين العدوان الإسرائيلي على قطر وتثمن جهود الوساطة القطرية
11:51 | 2025-09-15
وزير خارجية قرغيزستان: إسرائيل انتهكت قواعد النظام الدولي بعدوانها على قطر
11:46 | 2025-09-15
وزير خارجية بنغلاديش: عدوان إسرائيل على قطر غاشم وغير مُبرر
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
15/09/2025 19:00:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
15/09/2025 19:00:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
15/09/2025 19:00:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24