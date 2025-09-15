Advertisement

عربي-دولي

أردوغان: العدوان الإسرائيلي المتصاعد بات يشكل تهديدًا مباشرًا لمنطقتنا

Lebanon 24
15-09-2025 | 09:47
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال القمة العربية-الإسلامية في الدوحة، على أن العدوان الإسرائيلي المتصاعد يشكل تهديدًا مباشرًا للمنطقة.
وأكد أن أعمال العنف الإسرائيلية ضد غزة وامتدادها إلى لبنان وسوريا وإيران وقطر تمثل جرائم إبادة وفوضى تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، معتبراً أن حكومة نتنياهو تسعى لتحقيق أوهام توسعية بما يُعرف بـ"إسرائيل الكبرى".

وأشار أردوغان إلى أهمية دعم قطر ودور الدول الإسلامية في مواجهة هذه السياسات، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية وفرض عقوبات صارمة على إسرائيل ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عبر آليات القانون الدولي.
 
 
كما شدد على السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، والاستمرار في النضال من أجل قيام دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع رفض التهجير والإبادة والتقسيم.
