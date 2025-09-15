28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
18
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بزشكيان: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة تجاوز لكل الخطوط الحمراء
Lebanon 24
15-09-2025
|
10:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس
الإيراني
مسعود بزشكيان إن الهجوم
الإسرائيلي
على قطر يمثل "إرهاباً سافراً" وانتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والقوانين الدولية، مؤكداً أن "الكيان الصهيوني تجاوز كل الخطوط الحمراء، ويجب مساءلة قادته على جرائمهم".
Advertisement
وأضاف بزشكيان، في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة
القطرية
الدوحة، أن العدوان الإسرائيلي على قطر يهدف إلى تقويض الجهود الرامية لوقف الإبادة الجماعية في
قطاع غزة
.
وشدد الرئيس الإيراني على أن "ما من دولة عربية أو إسلامية بمنأى عن هجمات
إسرائيل
، ولا خيار أمامنا سوى توحيد الصفوف في مواجهتها".
وأشار بزشكيان إلى أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها وإفلاتها من العقاب بسبب الغطاء
الغربي
الذي تحظى به، مضيفاً أن "الكيان الصهيوني هاجم هذا العام العديد من
الدول العربية
والإسلامية بذريعة الدفاع عن النفس، في محاولة لتوسيع دائرة الفوضى والعدوان في المنطقة".
مواضيع ذات صلة
السيسي: إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء
Lebanon 24
السيسي: إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء
15/09/2025 19:00:21
15/09/2025 19:00:21
Lebanon 24
Lebanon 24
انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر
Lebanon 24
انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر
15/09/2025 19:00:21
15/09/2025 19:00:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد "سنتكوم" يزور قطر بعد أيام من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
Lebanon 24
قائد "سنتكوم" يزور قطر بعد أيام من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
15/09/2025 19:00:21
15/09/2025 19:00:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب تركيا: ندين الهجوم الإسرائيلي المقيت على الدوحة
Lebanon 24
مندوب تركيا: ندين الهجوم الإسرائيلي المقيت على الدوحة
15/09/2025 19:00:21
15/09/2025 19:00:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الدول العربية
الإسرائيلي
الإيراني
قطاع غزة
الإسلام
إسرائيل
القطرية
إسلامي
تابع
قد يعجبك أيضاً
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
15/09/2025 08:56:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إندونيسيا تدين العدوان الإسرائيلي على قطر وتثمن جهود الوساطة القطرية
Lebanon 24
إندونيسيا تدين العدوان الإسرائيلي على قطر وتثمن جهود الوساطة القطرية
11:52 | 2025-09-15
15/09/2025 11:52:59
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية قرغيزستان: إسرائيل انتهكت قواعد النظام الدولي بعدوانها على قطر
Lebanon 24
وزير خارجية قرغيزستان: إسرائيل انتهكت قواعد النظام الدولي بعدوانها على قطر
11:51 | 2025-09-15
15/09/2025 11:51:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية بنغلاديش: عدوان إسرائيل على قطر غاشم وغير مُبرر
Lebanon 24
وزير خارجية بنغلاديش: عدوان إسرائيل على قطر غاشم وغير مُبرر
11:46 | 2025-09-15
15/09/2025 11:46:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الجزائري: العدوان على قطر اعتداء على الأمة
Lebanon 24
الرئيس الجزائري: العدوان على قطر اعتداء على الأمة
11:44 | 2025-09-15
15/09/2025 11:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
Lebanon 24
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
12:36 | 2025-09-14
14/09/2025 12:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المال يعلن عن ضريبة بنسبة 3%... من سيدفعها؟
Lebanon 24
وزير المال يعلن عن ضريبة بنسبة 3%... من سيدفعها؟
15:30 | 2025-09-14
14/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
14:00 | 2025-09-14
14/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
Lebanon 24
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
03:53 | 2025-09-15
15/09/2025 03:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع زيادات على الرواتب والنظام التقاعدي أول المستهدفين
Lebanon 24
مشروع زيادات على الرواتب والنظام التقاعدي أول المستهدفين
22:51 | 2025-09-14
14/09/2025 10:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:56 | 2025-09-15
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
11:52 | 2025-09-15
إندونيسيا تدين العدوان الإسرائيلي على قطر وتثمن جهود الوساطة القطرية
11:51 | 2025-09-15
وزير خارجية قرغيزستان: إسرائيل انتهكت قواعد النظام الدولي بعدوانها على قطر
11:46 | 2025-09-15
وزير خارجية بنغلاديش: عدوان إسرائيل على قطر غاشم وغير مُبرر
11:44 | 2025-09-15
الرئيس الجزائري: العدوان على قطر اعتداء على الأمة
11:40 | 2025-09-15
رئيس موريتانيا: العدوان على قطر يمثل تصعيداً خطيراً
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
15/09/2025 19:00:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
15/09/2025 19:00:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
15/09/2025 19:00:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24