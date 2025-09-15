Advertisement

عربي-دولي

بزشكيان: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة تجاوز لكل الخطوط الحمراء

Lebanon 24
15-09-2025 | 10:50
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الهجوم الإسرائيلي على قطر يمثل "إرهاباً سافراً" وانتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والقوانين الدولية، مؤكداً أن "الكيان الصهيوني تجاوز كل الخطوط الحمراء، ويجب مساءلة قادته على جرائمهم".
وأضاف بزشكيان، في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة، أن العدوان الإسرائيلي على قطر يهدف إلى تقويض الجهود الرامية لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وشدد الرئيس الإيراني على أن "ما من دولة عربية أو إسلامية بمنأى عن هجمات إسرائيل، ولا خيار أمامنا سوى توحيد الصفوف في مواجهتها".

وأشار بزشكيان إلى أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها وإفلاتها من العقاب بسبب الغطاء الغربي الذي تحظى به، مضيفاً أن "الكيان الصهيوني هاجم هذا العام العديد من الدول العربية والإسلامية بذريعة الدفاع عن النفس، في محاولة لتوسيع دائرة الفوضى والعدوان في المنطقة".
