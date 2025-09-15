بزشكيان: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة تجاوز لكل الخطوط الحمراء

Advertisement

قال الرئيس مسعود بزشكيان إن الهجوم على قطر يمثل "إرهاباً سافراً" وانتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والقوانين الدولية، مؤكداً أن "الكيان الصهيوني تجاوز كل الخطوط الحمراء، ويجب مساءلة قادته على جرائمهم".وأضاف بزشكيان، في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة الدوحة، أن العدوان الإسرائيلي على قطر يهدف إلى تقويض الجهود الرامية لوقف الإبادة الجماعية في .وشدد الرئيس الإيراني على أن "ما من دولة عربية أو إسلامية بمنأى عن هجمات ، ولا خيار أمامنا سوى توحيد الصفوف في مواجهتها".وأشار بزشكيان إلى أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها وإفلاتها من العقاب بسبب الغطاء الذي تحظى به، مضيفاً أن "الكيان الصهيوني هاجم هذا العام العديد من والإسلامية بذريعة الدفاع عن النفس، في محاولة لتوسيع دائرة الفوضى والعدوان في المنطقة".