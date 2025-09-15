الشرع: وحدة الصف العربي والإسلامي سبيلنا لمواجهة التحديات

Advertisement

أكد الرئيس السوري تضامن بلاده الكامل مع ، تقديراً لمواقفها العادلة ودورها في الدفاع عن قضايا الأمة.وقال في كلمته خلال والإسلامية الطارئة المنعقدة في : "ما اجتمعت أمة ولمّت شملها إلا وتعاظمت قوتها، وما تفرقت إلا ووهنت وضعفت".وأضاف: "من نوادر التاريخ أن يُقتل المفاوض، ومن سابقة الأفعال أن يُستهدف الوسيط"، مشدداً على وقوفه والشعب السوري بأسره إلى جانب قطر وفاءً لها ولعدالة مواقفها.وتابع: "العدوان على غزة ما زال مستمراً، فيما يواصل اعتداءاته على منذ تسعة أشهر"، داعياً إلى وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهة التحديات.