عربي-دولي

الشرع: وحدة الصف العربي والإسلامي سبيلنا لمواجهة التحديات

Lebanon 24
15-09-2025 | 10:55
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع تضامن بلاده الكامل مع دولة قطر، تقديراً لمواقفها العادلة ودورها في الدفاع عن قضايا الأمة.
وقال الشرع في كلمته خلال القمة العربية والإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة: "ما اجتمعت أمة ولمّت شملها إلا وتعاظمت قوتها، وما تفرقت إلا ووهنت وضعفت".

وأضاف: "من نوادر التاريخ أن يُقتل المفاوض، ومن سابقة الأفعال أن يُستهدف الوسيط"، مشدداً على وقوفه والشعب السوري بأسره إلى جانب قطر وفاءً لها ولعدالة مواقفها.

وتابع: "العدوان الإسرائيلي على غزة ما زال مستمراً، فيما يواصل اعتداءاته على سوريا منذ تسعة أشهر"، داعياً إلى وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهة التحديات.
القمة العربية

أحمد الشرع

الإسرائيلي

دولة قطر

الإسلام

إسرائيل

إسلامي

الدوحة

