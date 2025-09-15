28
عربي-دولي
الشرع: وحدة الصف العربي والإسلامي سبيلنا لمواجهة التحديات
Lebanon 24
15-09-2025
|
10:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس السوري
أحمد الشرع
تضامن بلاده الكامل مع
دولة قطر
، تقديراً لمواقفها العادلة ودورها في الدفاع عن قضايا الأمة.
وقال
الشرع
في كلمته خلال
القمة العربية
والإسلامية الطارئة المنعقدة في
الدوحة
: "ما اجتمعت أمة ولمّت شملها إلا وتعاظمت قوتها، وما تفرقت إلا ووهنت وضعفت".
وأضاف: "من نوادر التاريخ أن يُقتل المفاوض، ومن سابقة الأفعال أن يُستهدف الوسيط"، مشدداً على وقوفه والشعب السوري بأسره إلى جانب قطر وفاءً لها ولعدالة مواقفها.
وتابع: "العدوان
الإسرائيلي
على غزة ما زال مستمراً، فيما يواصل اعتداءاته على
سوريا
منذ تسعة أشهر"، داعياً إلى وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهة التحديات.
