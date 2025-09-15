Advertisement

رئيس وزراء باكستان: الهجوم على قطر يظهر طموحات الهيمنة الإسرائيليّة

Lebanon 24
15-09-2025 | 11:24
Doc-P-1417243-638935576212437404.jfif
Doc-P-1417243-638935576212437404.jfif photos 0
قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إن "تعرّض دولة قطر الشقيقة لهجوم، إنما يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها"، معلناً إدانة بلاده بشدة لما حصل.
وفي كلمة له خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، اليوم الإثنين، قال شريف: "نعلن تضامننا الكامل مع دولة قطر والهجوم عليها يظهر طموحات الهيمنة الإسرائيلية".
 

وأضاف: "العالم ظل يتحمل رؤية المذبحة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة".
 

وذكر شريف أن "باكستان تدعم تشكيل فريق عمل عربي إسلامي لاتخاذ تدابير فعالة ضد إسرائيل"، وختم: "ندعو إلى وقف عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة ويجب العمل على تحقيق حل الدولتين".

