عربي-دولي

نائب رئيس الوزراء العماني: أمن قطر من أمن الخليج

Lebanon 24
15-09-2025 | 11:29
أكد أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة، أن الهجوم الغادر الذي تعرضت له دولة قطر كشف بوضوح خطورة المرحلة التي تمر بها المنطقة، مشددًا على أنّ هذا العدوان الآثم يستهدف الأمن العربي والإسلامي برمته.
وقال إنّ أمن دولة قطر هو جزء لا يتجزأ من أمن الخليج، بل ومن الأمن العربي والإسلامي ككل، داعيًا إلى أن تكون هذه القمة بداية لتحرك جاد لإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات المتواصلة.

وشدد المسؤول العماني على أنّ وحدة الصف هي السبيل الوحيد للحفاظ على الأمن وحماية الشعوب في ظل التحديات الراهنة، مؤكدًا في الوقت نفسه إدانة بلاده الكاملة للعدوان وتضامنها المطلق مع دولة قطر.

كما دعا إلى ضرورة أن يُترجم التضامن العربي والإسلامي إلى مواقف عملية واضحة تسهم في وقف الاعتداءات، معتبرًا أن البيانات وحدها لم تعد كافية في مواجهة حجم التحديات التي تتعرض لها المنطقة.
