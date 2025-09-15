نائب رئيس الوزراء العماني: أمن قطر من أمن الخليج

Advertisement

أكد بن طارق آل سعيد، لشؤون الدفاع في ، خلال كلمته في الإسلامية الطارئة المنعقدة في ، أن الهجوم الغادر الذي تعرضت له كشف بوضوح خطورة المرحلة التي تمر بها المنطقة، مشددًا على أنّ هذا العدوان الآثم يستهدف الأمن العربي والإسلامي برمته.وقال إنّ أمن دولة قطر هو جزء لا يتجزأ من أمن ، بل ومن الأمن العربي والإسلامي ككل، داعيًا إلى أن تكون هذه القمة بداية لتحرك جاد لإنهاء ووقف الاعتداءات المتواصلة.وشدد المسؤول على أنّ وحدة الصف هي السبيل الوحيد للحفاظ على الأمن وحماية الشعوب في ظل التحديات الراهنة، مؤكدًا في الوقت نفسه إدانة بلاده الكاملة للعدوان وتضامنها المطلق مع دولة قطر.كما دعا إلى ضرورة أن يُترجم التضامن العربي والإسلامي إلى مواقف عملية واضحة تسهم في وقف الاعتداءات، معتبرًا أن البيانات وحدها لم تعد كافية في مواجهة حجم التحديات التي تتعرض لها المنطقة.