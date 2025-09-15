رئيس برلمان كازاخستان: العدوان الإسرائيلي على قطر يتناقض مع القانون الدولي

قال رئيس برلمان كازاخستان يارلان كوشانوف إن "العدوان على قطر يتناقض مع القانون الدولي".

وفي كلمة له خلال الإسلامية الطارئة في ، اليوم الإثنين، قال كوشانوف إنه "يجب حل جميع الأزمات عبر الحوار السلمي"، مُطالباً بـ"تطبيق مبادئ القانون الدولي بدلا من اللجوء للقوة العسكرية".



وختم: "نجدد دعمنا الثابت للقضية على أساس حل الدولتين".