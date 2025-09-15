Advertisement

عربي-دولي

رئيس برلمان كازاخستان: العدوان الإسرائيلي على قطر يتناقض مع القانون الدولي

Lebanon 24
15-09-2025 | 11:29
قال رئيس برلمان كازاخستان يارلان كوشانوف إن "العدوان الإسرائيلي على قطر يتناقض مع القانون الدولي".
وفي كلمة له خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، اليوم الإثنين، قال كوشانوف إنه "يجب حل جميع الأزمات عبر الحوار السلمي"، مُطالباً بـ"تطبيق مبادئ القانون الدولي بدلا من اللجوء للقوة العسكرية".
 
 

وختم: "نجدد دعمنا الثابت للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".
 
 

lebanon 24
16/09/2025 01:45:04
lebanon 24
16/09/2025 01:45:04
lebanon 24
16/09/2025 01:45:04
lebanon 24
16/09/2025 01:45:04

