وزير خارجية أذربيجان: العدوان الإسرائيلي يفاقم المأساة في غزة وندعم قطر بالكامل

Advertisement

أكد جيهون بيراموف، وزير خارجية أذربيجان، في كلمته أمام الإسلامية الطارئة في ، دعم بلاده الكامل لدولة قطر في مواجهة الاعتداءات الأخيرة، مشددًا على ضرورة احترام ميثاق وسيادة الدول.إنّ العمل العدواني يمثل تهديدًا خطيرًا من شأنه مفاقمة الوضع في غزة وخلق مأساة إنسانية غير مسبوقة، داعيًا إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لوقف إطلاق النار بشكل فوري.وأضاف أنّ مطالب بالعمل الجاد لتسوية الأزمة في استنادًا إلى حل الدولتين، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.كما شدد وزير خارجية أذربيجان على ضرورة احترام الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن استمرار العدوان لن يؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع وإطالة أمد المعاناة الإنسانية.