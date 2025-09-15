Advertisement

عربي-دولي

وزير خارجية أذربيجان: العدوان الإسرائيلي يفاقم المأساة في غزة وندعم قطر بالكامل

Lebanon 24
15-09-2025 | 11:35
A-
A+
Doc-P-1417259-638935581348378476.png
Doc-P-1417259-638935581348378476.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد جيهون بيراموف، وزير خارجية أذربيجان، في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، دعم بلاده الكامل لدولة قطر في مواجهة الاعتداءات الأخيرة، مشددًا على ضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول.
Advertisement

وقال الوزير إنّ العمل العدواني الإسرائيلي يمثل تهديدًا خطيرًا من شأنه مفاقمة الوضع في غزة وخلق مأساة إنسانية غير مسبوقة، داعيًا إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لوقف إطلاق النار بشكل فوري.

وأضاف أنّ المجتمع الدولي مطالب بالعمل الجاد لتسوية الأزمة في الشرق الأوسط استنادًا إلى حل الدولتين، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

كما شدد وزير خارجية أذربيجان على ضرورة احترام الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن استمرار العدوان لن يؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع وإطالة أمد المعاناة الإنسانية.
 
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية أذربيجان: نعرب عن دعمنا الكامل لدولة قطر ونطالب باحترام ميثاق الأمم المتحدة
lebanon 24
16/09/2025 01:45:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية أذربيجان: العمل العدواني الإسرائيلي يمثل تهديدا من شأنه مفاقمة الوضع في غزة وخلق مأساة إنسانية
lebanon 24
16/09/2025 01:45:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية أذربيجان: العدوان الإسرائيلي يخلق مأساة إنسانية في غزة ويجب اتخاذ كل التدابير لوقف إطلاق النار فورا
lebanon 24
16/09/2025 01:45:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إندونيسيا: نعرب عن تضامننا مع دولة قطر بعد العدوان الإسرائيلي عليها
lebanon 24
16/09/2025 01:45:11 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

الأمم المتحدة

الشرق الأوسط

وقال الوزير

الإسرائيلي

حل الدولة

دولة قطر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:28 | 2025-09-15
16:36 | 2025-09-15
16:03 | 2025-09-15
15:57 | 2025-09-15
15:47 | 2025-09-15
15:39 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24