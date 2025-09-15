وزير خارجية تركمانستان: وحدة الأمة الإسلامية أصبح أمراً ضرورياً

قال وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف إن "الاعتداء على يمثل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي".

Advertisement



وفي كلمة له خلال الإسلامية الطارئة في ، اليوم الإثنين، ذكر ميريدوف أن "الاعتداء الغاشم يمثل تقويضاً لجهود الوساطة والسلم".



وأضاف: "يجب بناء بين الشعوب واحترام سيادة الدول، ووحدة الأمة الإسلامية أصبح أمراً ضرورياً".

