عربي-دولي

وزير خارجية تركمانستان: وحدة الأمة الإسلامية أصبح أمراً ضرورياً

Lebanon 24
15-09-2025 | 11:35
قال وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف إن "الاعتداء على دولة قطر يمثل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي".
وفي كلمة له خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، اليوم الإثنين، ذكر ميريدوف أن "الاعتداء الإسرائيلي الغاشم يمثل تقويضاً لجهود الوساطة والسلم".
 

وأضاف: "يجب بناء الثقة المتبادلة بين الشعوب واحترام سيادة الدول، ووحدة الأمة الإسلامية أصبح أمراً ضرورياً".

