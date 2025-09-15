Advertisement

عربي-دولي

رئيس موريتانيا: العدوان على قطر يمثل تصعيداً خطيراً

Lebanon 24
15-09-2025 | 11:40
A-
A+
Doc-P-1417268-638935585319905983.jfif
Doc-P-1417268-638935585319905983.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة، إن العدوان الإسرائيلي على قطر يمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.
Advertisement
 
 
وذكر الاعتداء على الدوحة يأتي في إطار حلقة جديدة من الممارسات العدوانية التي تنتهجها إسرائيل بالمنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات.
مواضيع ذات صلة
بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي: ندين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي والانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر ونؤكد أن هذا العمل العدواني يمثل تصعيدا خطيرا ومرفوضا
lebanon 24
16/09/2025 01:45:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية قيرغيزستان: العدوان على دولة قطر يمثل مصدر قلق عميق لنا جميعا
lebanon 24
16/09/2025 01:45:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية قرغيزستان: العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطر يمثل انتهاكا للقانون الدولي
lebanon 24
16/09/2025 01:45:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية بنغلاديش: العدوان الإسرائيلي على قطر يمثل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي
lebanon 24
16/09/2025 01:45:24 Lebanon 24 Lebanon 24

محمد ولد الغزواني

المجتمع الدولي

الأمن الإقليمي

القمة العربية

الإسرائيلي

الغزواني

الإسلام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:28 | 2025-09-15
16:36 | 2025-09-15
16:03 | 2025-09-15
15:57 | 2025-09-15
15:47 | 2025-09-15
15:39 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24