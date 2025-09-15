Advertisement

وزير خارجية بنغلاديش: عدوان إسرائيل على قطر غاشم وغير مُبرر

Lebanon 24
15-09-2025 | 11:46
استنكر وزير خارجية بنغلاديش محمد توحيد حسين "العدوان الإسرائيلي الغاشم وغير المبرر على قطر".
وفي كلمة له خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة، اليوم الإثنين، في الدوحة، قال حسين إنَّ اعتداء إسرائيل على قطر، يمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي.

