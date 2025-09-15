Advertisement

عربي-دولي

وزير خارجية تونس: متضامنون مع قطر إثر عدوان إسرائيل عليها

Lebanon 24
15-09-2025 | 12:00
أعلن وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي تضامن بلاده مع دولة قطر، إثر العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي تعرّضت له.
وفي كلمة له خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة، اليوم الإثنين، في الدوحة، قال النفطي إنَّ استهداف الكيان الإسرائيلي لقطر بوصفها أحد أبرز وسطاء المفاوضات الجارية لوقف العدوان على غزة يثبت رفضه لأي مساعٍ سلمية".

