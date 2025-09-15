Advertisement

"تفعيل آليات الدفاع المشترك".. هذه أبرز بنود مشروع بيان قمة الدوحة

Lebanon 24
15-09-2025 | 12:07
أعلن مشروع بيان القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة "إدانة الإنتهاك الإسرائيلي لسيادة قطر".
وأكد البيان "التضامن مع قطر في جميع الإجراءات لمواجهة الاعتداء الإسرائيلي"، داعياً إلى "اتخاذ ما يلزم لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع الخليجية".
 

كذلك، دعا البيان المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حازمة لوقف انتهاكات إسرائيل، معلناً توجيه مجلس الدفاع المشترك بعقد اجتماع عاجل في الدوحة، بالإضافة إلى دعوة جميع الدول والمنظمات لإدانة الاعتداء الإسرائيلي على قطر.

