مجلس التعاون الخليجي يدين العدوان على قطر ويؤكد تعزيز الدفاع المشترك

15-09-2025 | 12:09
أصدر المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي بيانًا شديد اللهجة يندد فيه بالاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، مؤكداً أن هذا الانتهاك الصارخ يمثل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا. وأكد البيان أن هذا العمل العدواني يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الخليجي المشترك والسلم والاستقرار الإقليمي.
وأشار المجلس إلى استعداده لتسخير كافة الإمكانيات لدعم دولة قطر وحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ضد أي تهديدات، مؤكدًا أن الاعتداء الإسرائيلي يعرقل جهود الوساطة القطرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

كما أعلن القادة أن مجلس الدفاع سيعقد اجتماعًا عاجلًا في الدوحة يسبقه اجتماع للجنة العسكرية العليا، موجّهين القيادة العسكرية الموحدة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع الخليجية.

وحذر المجلس من أن إمعان إسرائيل في ممارساتها الإجرامية قد يقود إلى تداعيات خطيرة تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، داعياً مجلس الأمن والمجتمع الدولي والدول الفاعلة لتحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقف هذه الانتهاكات.

