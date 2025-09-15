27
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
14
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مجلس التعاون الخليجي يدين العدوان على قطر ويؤكد تعزيز الدفاع المشترك
Lebanon 24
15-09-2025
|
12:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر المجلس الأعلى لمجلس التعاون
الخليجي
بيانًا شديد اللهجة يندد فيه بالاعتداء
الإسرائيلي
على دولة قطر، مؤكداً أن هذا الانتهاك الصارخ يمثل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا. وأكد البيان أن هذا العمل العدواني يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الخليجي المشترك والسلم والاستقرار الإقليمي.
Advertisement
وأشار المجلس إلى استعداده لتسخير كافة الإمكانيات لدعم دولة قطر وحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ضد أي تهديدات، مؤكدًا أن الاعتداء الإسرائيلي يعرقل جهود الوساطة
القطرية
لوقف إطلاق النار في
قطاع غزة
وإطلاق سراح الرهائن وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
كما أعلن
القادة
أن مجلس الدفاع سيعقد اجتماعًا عاجلًا في الدوحة يسبقه اجتماع للجنة العسكرية
العليا
، موجّهين القيادة العسكرية الموحدة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع الخليجية.
وحذر المجلس من أن إمعان
إسرائيل
في ممارساتها الإجرامية قد يقود إلى تداعيات خطيرة تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، داعياً
مجلس الأمن
والمجتمع الدولي والدول الفاعلة لتحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقف هذه الانتهاكات.
مواضيع ذات صلة
بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي: نؤكد أن الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة يشكل تهديدا مباشرا للأمن الخليجي المشترك وللسلم والاستقرار الإقليمي
Lebanon 24
بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي: نؤكد أن الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة يشكل تهديدا مباشرا للأمن الخليجي المشترك وللسلم والاستقرار الإقليمي
16/09/2025 01:46:25
16/09/2025 01:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان: ندين العدوان الآثم ونؤكد دعمنا لدولة قطر
Lebanon 24
نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان: ندين العدوان الآثم ونؤكد دعمنا لدولة قطر
16/09/2025 01:46:25
16/09/2025 01:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي: ندين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي والانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر ونؤكد أن هذا العمل العدواني يمثل تصعيدا خطيرا ومرفوضا
Lebanon 24
بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي: ندين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي والانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر ونؤكد أن هذا العمل العدواني يمثل تصعيدا خطيرا ومرفوضا
16/09/2025 01:46:25
16/09/2025 01:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات: أمن واستقرار قطر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي
Lebanon 24
الإمارات: أمن واستقرار قطر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي
16/09/2025 01:46:25
16/09/2025 01:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
المجتمع الدولي
مجلس الأمن
الإسرائيلي
قطاع غزة
إسرائيل
القطرية
الخليجي
الخليج
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب: نتنياهو لن يوجّه ضربة لقطر
Lebanon 24
ترامب: نتنياهو لن يوجّه ضربة لقطر
18:28 | 2025-09-15
15/09/2025 06:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تركيا وأردوغان.. هكذا تحدّث تقريرٌ إسرائيلي!
Lebanon 24
عن تركيا وأردوغان.. هكذا تحدّث تقريرٌ إسرائيلي!
16:36 | 2025-09-15
15/09/2025 04:36:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران والدولية للطاقة الذرية.. اتفاق على استئناف التفتيش النووي
Lebanon 24
إيران والدولية للطاقة الذرية.. اتفاق على استئناف التفتيش النووي
16:03 | 2025-09-15
15/09/2025 04:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لندن.. استدعاء السفير الروسي بعد انتهاك المجال الجوي لحلف الناتو
Lebanon 24
لندن.. استدعاء السفير الروسي بعد انتهاك المجال الجوي لحلف الناتو
15:57 | 2025-09-15
15/09/2025 03:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بولندا تسقط مسيّرة اخترقت أجواءها وحلقت فوق مبانٍ حكومية وقصر الرئاسة
Lebanon 24
بولندا تسقط مسيّرة اخترقت أجواءها وحلقت فوق مبانٍ حكومية وقصر الرئاسة
15:47 | 2025-09-15
15/09/2025 03:47:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
Lebanon 24
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
03:53 | 2025-09-15
15/09/2025 03:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع زيادات على الرواتب والنظام التقاعدي أول المستهدفين
Lebanon 24
مشروع زيادات على الرواتب والنظام التقاعدي أول المستهدفين
22:51 | 2025-09-14
14/09/2025 10:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
Lebanon 24
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
10:00 | 2025-09-15
15/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أحلى كنة".. إعلامية الـ MTV تحتفل بزفاف شقيقها شاهدوا الأجواء (صور)
Lebanon 24
"أحلى كنة".. إعلامية الـ MTV تحتفل بزفاف شقيقها شاهدوا الأجواء (صور)
04:44 | 2025-09-15
15/09/2025 04:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
14:52 | 2025-09-15
15/09/2025 02:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:28 | 2025-09-15
ترامب: نتنياهو لن يوجّه ضربة لقطر
16:36 | 2025-09-15
عن تركيا وأردوغان.. هكذا تحدّث تقريرٌ إسرائيلي!
16:03 | 2025-09-15
إيران والدولية للطاقة الذرية.. اتفاق على استئناف التفتيش النووي
15:57 | 2025-09-15
لندن.. استدعاء السفير الروسي بعد انتهاك المجال الجوي لحلف الناتو
15:47 | 2025-09-15
بولندا تسقط مسيّرة اخترقت أجواءها وحلقت فوق مبانٍ حكومية وقصر الرئاسة
15:39 | 2025-09-15
اليماحي: أثمّن البيان الختامي للقمة العربية في الدوحة
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
16/09/2025 01:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
16/09/2025 01:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
16/09/2025 01:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24