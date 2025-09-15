Advertisement

عربي-دولي

وزير خارجية أوزباكستان: تهديد سيادة قطر يمثل اعتداء على السلام في الشرق الأوسط

Lebanon 24
15-09-2025 | 12:13
قال وزير خارجية أوزباكستان بختيار سعيدوف إنَّ "الهجمات الظالمة ضد غزة تتسع يوما بعد آخر والعدوان الإسرائيلي يتواصل رغم تنديد المجتمع الدولي".
وفي كلمة له خلال القمة العربية الإسلامية في الدوحة، اليوم الإثنين، قال سعيدوف إنَّ تهديد سيادة دولة قطر التي تحرص على إحلال السلام وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية يعد بمثابة اعتداء على السلام في الشرق الأوسط".

