وزير خارجية أوزباكستان: تهديد سيادة قطر يمثل اعتداء على السلام في الشرق الأوسط

قال وزير خارجية أوزباكستان بختيار سعيدوف إنَّ "الهجمات الظالمة ضد غزة تتسع يوما بعد آخر والعدوان يتواصل رغم تنديد ".

Advertisement



وفي كلمة له خلال الإسلامية في ، اليوم الإثنين، قال سعيدوف إنَّ تهديد سيادة التي تحرص على إحلال السلام وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية يعد بمثابة اعتداء على السلام في ".

