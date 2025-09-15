Advertisement

عربي-دولي

رئيس غامبيا: متضامنون مع قطر

Lebanon 24
15-09-2025 | 12:16
A-
A+
Doc-P-1417304-638935606834060724.jpg
Doc-P-1417304-638935606834060724.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالَ رئيس غامبيا آداما بارو إن "بلاده تُدين الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على أراضي دولة قطر".
Advertisement
 

وفي رسالة له خلال القمة العربية الإسلامية التي انعقدت في الدوحة، قال بارو: "نعرب عن تضامننا مع دولة قطر إثر العدوان الإسرائيلي على أراضيها".

مواضيع ذات صلة
الرئيس عون أدان العدوان الاسرائيلي على الدوحة: لبنان متضامن مع دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً
lebanon 24
16/09/2025 01:46:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية تونس: متضامنون مع قطر إثر عدوان إسرائيل عليها
lebanon 24
16/09/2025 01:46:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التونسي: متضامنون مع دولة قطر على إثر العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي تعرضت له
lebanon 24
16/09/2025 01:46:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة رئيس غامبيا للقمة العربية الإسلامية: ندين الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على أراضي دولة قطر
lebanon 24
16/09/2025 01:46:38 Lebanon 24 Lebanon 24

القمة العربية

الإسرائيلي

دولة قطر

الإسلام

إسرائيل

إسلامي

الدوحة

غامبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:28 | 2025-09-15
16:36 | 2025-09-15
16:03 | 2025-09-15
15:57 | 2025-09-15
15:47 | 2025-09-15
15:39 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24