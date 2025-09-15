Advertisement

أردوغان والشرع في قطر: محادثات لتطوير العلاقات التركية-السورية

15-09-2025 | 14:29
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال لقائه مع نظيره السوري أحمد الشرع في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، أوجه التعاون الثنائي بين تركيا وسوريا، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد أردوغان أهمية مشاركة الشرع في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أنها خطوة ذات دلالة تاريخية، وأضاف أن تركيا ستواصل دعمها لسوريا، وأن هناك جهوداً حثيثة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما شدد الرئيس التركي على ضرورة جمع شمل الأطراف المختلفة في سوريا، والحفاظ على وحدة البلاد وتضامنها، مع التأكيد على التزام قوات سوريا الديمقراطية باتفاقية 10 آذار.

رافق أردوغان في اللقاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطني إبراهيم قالن، بينما حضر اللقاء من الجانب السوري وزير الخارجية أسعد الشيباني والرئيس السوري الشرع.
