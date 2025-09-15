أردوغان والشرع في قطر: محادثات لتطوير العلاقات التركية-السورية

Advertisement

بحث الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال لقائه مع نظيره السوري أحمد في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي وجامعة ، أوجه التعاون الثنائي بين وسوريا، بالإضافة إلى الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وأكد أردوغان أهمية مشاركة الشرع في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أنها خطوة ذات دلالة تاريخية، وأضاف أن تركيا ستواصل دعمها لسوريا، وأن هناك جهوداً حثيثة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.كما شدد الرئيس التركي على ضرورة جمع شمل الأطراف المختلفة في ، والحفاظ على وحدة البلاد وتضامنها، مع التأكيد على قوات سوريا باتفاقية 10 آذار.رافق أردوغان في اللقاء التركي هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطني إبراهيم قالن، بينما حضر اللقاء من الجانب السوري وزير الخارجية أسعد الشيباني والرئيس السوري الشرع.