27
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
14
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الدول الإسلامية.. قوة ضغط اقتصادية واستراتيجية
Lebanon 24
15-09-2025
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتمتع الدول الإسلامية بإمكانات اقتصادية واستراتيجية ضخمة تمكنها من لعب دور محوري على الساحة العالمية. هذه القدرات تشمل الموارد الطبيعية مثل
النفط
والغاز، بالإضافة إلى رأس المال البشري الضخم والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين القارات.
Advertisement
الناتج المحلي الإجمالي
وفق تقديرات 2024، تعتبر أكبر الاقتصادات الإسلامية:
- إندونيسيا: 1.47 تريليون دولار
-
تركيا
: 1.34 تريليون دولار
-
السعودية
: 1.11 تريليون دولار
- ماليزيا: 447 مليار دولار
-
إيران
: 434 مليار دولار
النفط والغاز
- السعودية: تنتج نحو 10 ملايين برميل يومياً، وتمتلك 260 مليار برميل احتياطي مؤكد.
-
العراق
: 4.5 ملايين برميل يومياً، و145 مليار برميل احتياطي مؤكد.
- الإمارات: 4 ملايين برميل يومياً، و100 مليار برميل احتياطي.
- الكويت: 3 ملايين برميل يومياً، و101 مليار برميل احتياطي.
- إيران: 3.5 ملايين برميل يومياً، و157 مليار برميل احتياطي.
فيما يخص الغاز الطبيعي، من المتوقع أن تصبح المنطقة العربية والإسلامية ثاني أكبر منتج عالمي عام 2025 بعد أميركا الشمالية، حيث تنتج حالياً نحو 70 مليار قدم مكعب يومياً، مع توقعات بنمو الإنتاج بنسبة 30% بحلول 2030. قطر، السعودية، والإمارات تتصدر هذا النمو، خاصة مع توسعة مشروع حقل
الشمال
في قطر.
ثروات أخرى
الدول الإسلامية تمتلك أيضاً احتياطات هائلة من الفوسفات (59.75 مليار طن في 7 دول عربية، أي نحو 80.7% من الاحتياط العالمي)، إلى جانب اليورانيوم والعناصر النادرة والمعادن الثمينة.
التجارة الدولية
أبرز البيانات لعام 2024:
- إندونيسيا: تجارة خارجية 498.36 مليار دولار، فائض 31 مليار دولار
- ماليزيا: تجارة 2.879 تريليون رينغيت، فائض 77 مليار دولار
- تركيا: تجارة 605.86 مليار دولار، عجز 82.22 مليار دولار
- السعودية: صادرات غير نفطية 137.29 مليار دولار، واردات 232.81 مليار دولار
- الإمارات: تجارة 1.424 تريليون دولار، صادرات 603 مليار دولار، واردات 539 مليار دولار
يؤكد الخبراء أن الدول الإسلامية تستطيع استخدام مواردها الطبيعية وموقعها الاستراتيجي للتأثير على القرار
الغربي
وإسرائيل، عبر سلاح الطاقة والغاز والممرات المائية، أو حتى من خلال إعادة توجيه التجارة أو فرض رسوم جمركية، كما حدث في حرب أكتوبر 1973.
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني: الدول الإسلامية بإمكانها فرض عقوبات على الدول التي تتعامل تجاريا مع الكيان الإسرائيلي
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: الدول الإسلامية بإمكانها فرض عقوبات على الدول التي تتعامل تجاريا مع الكيان الإسرائيلي
16/09/2025 01:47:37
16/09/2025 01:47:37
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة رئيس غامبيا للقمة العربية الإسلامية: ندين الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على أراضي دولة قطر
Lebanon 24
رسالة رئيس غامبيا للقمة العربية الإسلامية: ندين الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على أراضي دولة قطر
16/09/2025 01:47:37
16/09/2025 01:47:37
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس في رسالة إلى القمة العربية الإسلامية بالدوحة: ندعو لاعتماد استراتيجية موحدة لحماية القدس من التهويد والأقصى من التقسيم والضفة الغربية من الضم والتهجير والاقتلاع
Lebanon 24
حماس في رسالة إلى القمة العربية الإسلامية بالدوحة: ندعو لاعتماد استراتيجية موحدة لحماية القدس من التهويد والأقصى من التقسيم والضفة الغربية من الضم والتهجير والاقتلاع
16/09/2025 01:47:37
16/09/2025 01:47:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السعودية: اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تأسف لقرار واشنطن عدم منح تأشيرات لوفد دولة فلسطين
Lebanon 24
الخارجية السعودية: اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تأسف لقرار واشنطن عدم منح تأشيرات لوفد دولة فلسطين
16/09/2025 01:47:37
16/09/2025 01:47:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
السعودية
إسرائيل
الجزيرة
الشمالي
العراق
الغربي
الشمال
تركيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب: نتنياهو لن يوجّه ضربة لقطر
Lebanon 24
ترامب: نتنياهو لن يوجّه ضربة لقطر
18:28 | 2025-09-15
15/09/2025 06:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تركيا وأردوغان.. هكذا تحدّث تقريرٌ إسرائيلي!
Lebanon 24
عن تركيا وأردوغان.. هكذا تحدّث تقريرٌ إسرائيلي!
16:36 | 2025-09-15
15/09/2025 04:36:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران والدولية للطاقة الذرية.. اتفاق على استئناف التفتيش النووي
Lebanon 24
إيران والدولية للطاقة الذرية.. اتفاق على استئناف التفتيش النووي
16:03 | 2025-09-15
15/09/2025 04:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لندن.. استدعاء السفير الروسي بعد انتهاك المجال الجوي لحلف الناتو
Lebanon 24
لندن.. استدعاء السفير الروسي بعد انتهاك المجال الجوي لحلف الناتو
15:57 | 2025-09-15
15/09/2025 03:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بولندا تسقط مسيّرة اخترقت أجواءها وحلقت فوق مبانٍ حكومية وقصر الرئاسة
Lebanon 24
بولندا تسقط مسيّرة اخترقت أجواءها وحلقت فوق مبانٍ حكومية وقصر الرئاسة
15:47 | 2025-09-15
15/09/2025 03:47:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
Lebanon 24
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
03:53 | 2025-09-15
15/09/2025 03:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع زيادات على الرواتب والنظام التقاعدي أول المستهدفين
Lebanon 24
مشروع زيادات على الرواتب والنظام التقاعدي أول المستهدفين
22:51 | 2025-09-14
14/09/2025 10:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
Lebanon 24
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
10:00 | 2025-09-15
15/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أحلى كنة".. إعلامية الـ MTV تحتفل بزفاف شقيقها شاهدوا الأجواء (صور)
Lebanon 24
"أحلى كنة".. إعلامية الـ MTV تحتفل بزفاف شقيقها شاهدوا الأجواء (صور)
04:44 | 2025-09-15
15/09/2025 04:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
14:52 | 2025-09-15
15/09/2025 02:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:28 | 2025-09-15
ترامب: نتنياهو لن يوجّه ضربة لقطر
16:36 | 2025-09-15
عن تركيا وأردوغان.. هكذا تحدّث تقريرٌ إسرائيلي!
16:03 | 2025-09-15
إيران والدولية للطاقة الذرية.. اتفاق على استئناف التفتيش النووي
15:57 | 2025-09-15
لندن.. استدعاء السفير الروسي بعد انتهاك المجال الجوي لحلف الناتو
15:47 | 2025-09-15
بولندا تسقط مسيّرة اخترقت أجواءها وحلقت فوق مبانٍ حكومية وقصر الرئاسة
15:39 | 2025-09-15
اليماحي: أثمّن البيان الختامي للقمة العربية في الدوحة
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
16/09/2025 01:47:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
16/09/2025 01:47:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
16/09/2025 01:47:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24