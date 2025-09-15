Advertisement

عربي-دولي

الرئيس الفنزويلي يتهم واشنطن بالتحضير لـ"عدوان عسكري" ضد بلاده!

Lebanon 24
15-09-2025 | 14:41
أعاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الإثنين، الاتهام إلى الولايات المتحدة بالتحضير لـ"عدوان عسكري" ضد بلاده، مؤكداً أن فنزويلا ستستخدم "حقها المشروع في الدفاع عن النفس".
وقال مادورو خلال مؤتمر صحفي إن هناك "عدوانا عسكريا جاريا، ومن حق فنزويلا بموجب القانون الدولي الرد".

وتابع أن بلاده ستمارس "حقها المشروع في الدفاع عن النفس"، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين "مقطوعة".
18:28 | 2025-09-15
16:36 | 2025-09-15
16:03 | 2025-09-15
15:57 | 2025-09-15
15:47 | 2025-09-15
15:39 | 2025-09-15
