27
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
14
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الرئيس الفنزويلي يتهم واشنطن بالتحضير لـ"عدوان عسكري" ضد بلاده!
Lebanon 24
15-09-2025
|
14:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعاد
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
، يوم الإثنين، الاتهام إلى
الولايات المتحدة
بالتحضير لـ"عدوان عسكري" ضد بلاده، مؤكداً أن
فنزويلا
ستستخدم "حقها المشروع في الدفاع عن النفس".
Advertisement
وقال
مادورو
خلال
مؤتمر صحفي
إن هناك "عدوانا عسكريا جاريا، ومن حق فنزويلا بموجب القانون الدولي الرد".
وتابع أن بلاده ستمارس "حقها المشروع في الدفاع عن النفس"، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين "مقطوعة".
مواضيع ذات صلة
الصين تتهم واشنطن بتشويه "حق حرية الملاحة" لـ "تبرير استخدام القوة"
Lebanon 24
الصين تتهم واشنطن بتشويه "حق حرية الملاحة" لـ "تبرير استخدام القوة"
16/09/2025 01:47:51
16/09/2025 01:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مساعد الرئيس الروسي: تحركات الناتو الحالية تشبه تحضيرا لعدوان واسع النطاق ضد روسيا
Lebanon 24
مساعد الرئيس الروسي: تحركات الناتو الحالية تشبه تحضيرا لعدوان واسع النطاق ضد روسيا
16/09/2025 01:47:51
16/09/2025 01:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تسنيم عن الرئيس الإيراني خلال اتصال مع نظيره الفنزويلي: واشنطن اعتمدت على الدعاية المضللة لتبرير التهديدات والضغوط ضد إيران
Lebanon 24
تسنيم عن الرئيس الإيراني خلال اتصال مع نظيره الفنزويلي: واشنطن اعتمدت على الدعاية المضللة لتبرير التهديدات والضغوط ضد إيران
16/09/2025 01:47:51
16/09/2025 01:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأميركي يتهم "حماس" بسرقة المساعدات
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأميركي يتهم "حماس" بسرقة المساعدات
16/09/2025 01:47:51
16/09/2025 01:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الولايات المتحدة
نيكولاس مادورو
مؤتمر صحفي
لي نيكول
فنزويلا
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب: نتنياهو لن يوجّه ضربة لقطر
Lebanon 24
ترامب: نتنياهو لن يوجّه ضربة لقطر
18:28 | 2025-09-15
15/09/2025 06:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تركيا وأردوغان.. هكذا تحدّث تقريرٌ إسرائيلي!
Lebanon 24
عن تركيا وأردوغان.. هكذا تحدّث تقريرٌ إسرائيلي!
16:36 | 2025-09-15
15/09/2025 04:36:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران والدولية للطاقة الذرية.. اتفاق على استئناف التفتيش النووي
Lebanon 24
إيران والدولية للطاقة الذرية.. اتفاق على استئناف التفتيش النووي
16:03 | 2025-09-15
15/09/2025 04:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لندن.. استدعاء السفير الروسي بعد انتهاك المجال الجوي لحلف الناتو
Lebanon 24
لندن.. استدعاء السفير الروسي بعد انتهاك المجال الجوي لحلف الناتو
15:57 | 2025-09-15
15/09/2025 03:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بولندا تسقط مسيّرة اخترقت أجواءها وحلقت فوق مبانٍ حكومية وقصر الرئاسة
Lebanon 24
بولندا تسقط مسيّرة اخترقت أجواءها وحلقت فوق مبانٍ حكومية وقصر الرئاسة
15:47 | 2025-09-15
15/09/2025 03:47:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
Lebanon 24
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
03:53 | 2025-09-15
15/09/2025 03:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع زيادات على الرواتب والنظام التقاعدي أول المستهدفين
Lebanon 24
مشروع زيادات على الرواتب والنظام التقاعدي أول المستهدفين
22:51 | 2025-09-14
14/09/2025 10:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
Lebanon 24
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
10:00 | 2025-09-15
15/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أحلى كنة".. إعلامية الـ MTV تحتفل بزفاف شقيقها شاهدوا الأجواء (صور)
Lebanon 24
"أحلى كنة".. إعلامية الـ MTV تحتفل بزفاف شقيقها شاهدوا الأجواء (صور)
04:44 | 2025-09-15
15/09/2025 04:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
14:52 | 2025-09-15
15/09/2025 02:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:28 | 2025-09-15
ترامب: نتنياهو لن يوجّه ضربة لقطر
16:36 | 2025-09-15
عن تركيا وأردوغان.. هكذا تحدّث تقريرٌ إسرائيلي!
16:03 | 2025-09-15
إيران والدولية للطاقة الذرية.. اتفاق على استئناف التفتيش النووي
15:57 | 2025-09-15
لندن.. استدعاء السفير الروسي بعد انتهاك المجال الجوي لحلف الناتو
15:47 | 2025-09-15
بولندا تسقط مسيّرة اخترقت أجواءها وحلقت فوق مبانٍ حكومية وقصر الرئاسة
15:39 | 2025-09-15
اليماحي: أثمّن البيان الختامي للقمة العربية في الدوحة
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
16/09/2025 01:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
16/09/2025 01:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
16/09/2025 01:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24