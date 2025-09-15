Advertisement

أعاد ، يوم الإثنين، الاتهام إلى بالتحضير لـ"عدوان عسكري" ضد بلاده، مؤكداً أن ستستخدم "حقها المشروع في الدفاع عن النفس".وقال خلال إن هناك "عدوانا عسكريا جاريا، ومن حق فنزويلا بموجب القانون الدولي الرد".وتابع أن بلاده ستمارس "حقها المشروع في الدفاع عن النفس"، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين "مقطوعة".