Advertisement

عربي-دولي

مبعوث الأمم المتحدة: اليمن يهدد استقرار المنطقة

Lebanon 24
15-09-2025 | 15:13
A-
A+
Doc-P-1417395-638935712409762307.png
Doc-P-1417395-638935712409762307.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، اليوم الاثنين من "تفاقم التوترات الإقليمية" نتيجة استمرار النزاع في اليمن.
Advertisement

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، أشار غروندبرغ إلى أن استمرار النزاع دون معالجة سيؤدي إلى توترات تتجاوز اليمن، مع إبقاء عملية السلام هشّة ما لم تُعالج مصادر عدم الاستقرار. وأبدى قلقه من تصاعد الأعمال العدائية بين الحوثيين وإسرائيل.

وأوضح المبعوث الأممي أن الأنشطة العسكرية الأخيرة في مناطق مثل الضالع ومأرب وتعز "تُنذر بأن أي حسابات خاطئة قد تؤدي إلى عودة شاملة للنزاع". وشدد على ضرورة خفض التوتر والحفاظ على حوار أمني وعسكري بناء مع جميع الأطراف.

وأضاف أن جهود الحكومة اليمنية أسهمت في تحسين الاقتصاد، ورفع قيمة العملة، وخفض تكاليف المعيشة، مشيراً إلى أهمية الالتزام بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مع الأطراف المحلية والدول الإقليمية والمجتمع الدولي.

وفيما يخص موجة الاعتقالات الأخيرة للموظفين الأمميين بصنعاء والحديدة، وصفها بأنها "تصعيد صارخ"، مؤكداً أن اقتحام مقار الأمم المتحدة والاستيلاء على ممتلكاتها “يقوض جهود السلام والدعم الإنساني".

وأشار غروندبرغ إلى استمرار مكتب المبعوث الأممي بالعمل لضمان الإفراج عن جميع المحتجزين وفق مبدأ الكل مقابل الكل، داعياً الحوثيين إلى إطلاق سراح طاقم السفينة "إيترنيتي سي" الذي تم استهدافها قبل أكثر من شهرين في البحر الأحمر، وإعادتهم إلى بلدانهم.

كما شدد على معاناة آلاف اليمنيين المحتجزين بسبب النزاع، مع تأخر إحراز تقدم في هذه القضية.

مواضيع ذات صلة
المبعوث الأممي إلى اليمن: الحوثيون اعتقلوا 11 من موظفي الأمم المتحدة أعقبت مقتل رئيس حكومتهم
lebanon 24
16/09/2025 01:48:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن يعرب عن قلقه من استمرار الأعمال العدائية بين الحوثيين وإسرائيل وتداعياتها على اليمن والمنطقة
lebanon 24
16/09/2025 01:48:05 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يحذر من خطورة اقتحام مقرات الأمم المتحدة في اليمن على عمل المنظمة ومساعداتها الإنسانية
lebanon 24
16/09/2025 01:48:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مبعوث صيني في الأمم المتحدة: على أميركا أن تخجل من أقوالها وأفعالها
lebanon 24
16/09/2025 01:48:05 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الأمن الدولي

المجتمع الدولي

خارطة الطريق

البحر الأحمر

الأمن الدولي

مجلس الأمن

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:28 | 2025-09-15
16:36 | 2025-09-15
16:03 | 2025-09-15
15:57 | 2025-09-15
15:47 | 2025-09-15
15:39 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24