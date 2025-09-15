27
عربي-دولي
مبعوث الأمم المتحدة: اليمن يهدد استقرار المنطقة
Lebanon 24
15-09-2025
|
15:13
A-
A+
حذر مبعوث
الأمم المتحدة
إلى اليمن، هانز غروندبرغ، اليوم الاثنين من "تفاقم التوترات الإقليمية" نتيجة استمرار النزاع في اليمن.
وفي إحاطته أمام
مجلس الأمن الدولي
، أشار غروندبرغ إلى أن استمرار النزاع دون معالجة سيؤدي إلى توترات تتجاوز اليمن، مع إبقاء عملية السلام هشّة ما لم تُعالج مصادر عدم الاستقرار. وأبدى قلقه من تصاعد الأعمال العدائية بين الحوثيين وإسرائيل.
وأوضح المبعوث الأممي أن الأنشطة العسكرية الأخيرة في مناطق مثل الضالع ومأرب وتعز "تُنذر بأن أي حسابات خاطئة قد تؤدي إلى عودة شاملة للنزاع". وشدد على ضرورة خفض التوتر والحفاظ على حوار أمني وعسكري بناء مع جميع الأطراف.
وأضاف أن جهود الحكومة
اليمنية
أسهمت في تحسين الاقتصاد، ورفع قيمة العملة، وخفض تكاليف المعيشة، مشيراً إلى أهمية الالتزام بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مع الأطراف المحلية والدول الإقليمية والمجتمع الدولي.
وفيما يخص موجة الاعتقالات الأخيرة للموظفين الأمميين بصنعاء والحديدة، وصفها بأنها "تصعيد صارخ"، مؤكداً أن اقتحام مقار الأمم المتحدة والاستيلاء على ممتلكاتها “يقوض جهود السلام والدعم الإنساني".
وأشار غروندبرغ إلى استمرار مكتب المبعوث الأممي بالعمل لضمان الإفراج عن جميع المحتجزين وفق مبدأ الكل مقابل الكل، داعياً الحوثيين إلى إطلاق سراح طاقم السفينة "إيترنيتي سي" الذي تم استهدافها قبل أكثر من شهرين في
البحر الأحمر
، وإعادتهم إلى بلدانهم.
كما شدد على معاناة آلاف اليمنيين المحتجزين بسبب النزاع، مع تأخر إحراز تقدم في هذه القضية.
