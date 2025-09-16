Advertisement

خطأ لوزير الدفاع الأميركي.. وترامب يعلّق عليه!

Lebanon 24
16-09-2025 | 00:43
أثناء مؤتمر صحفي في ممفيس، أخطأ وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيت، عند الإشارة إلى وزارة الدفاع، فتوقف للحظة قبل أن يقول "وزارة الحرب".
وسرعان ما علّق الرئيس دونالد ترامب مازحًا: "سعيد لأنك صححت ذلك"

تعتبر هذه الزلة انعكاسا للجدل الدائر حول مساعي الرئيس ترامب لتغيير اسم الوزارة.


حيث يسعى ترامب إلى تغيير اسم وزارة الدفاع لتصبح "وزارة الحرب"، غير أن الأمر لا يزال يتطلب بعض الاعتياد بالنسبة لرأس البنتاغون.


يذكر أنه في وقت سابق، كشفت تقارير صحفية أن البيت الأبيض يبحث عن سبل لتجنب إجراء تصويت في الكونغرس بشأن إعادة تسمية وزارة الدفاع الأمريكية "وزارة الحرب".

ووفقا للصحيفة يرى البنتاغون أيضا أن تغيير الاسم لن يساعد الولايات المتحدة على مواجهة خصومها، الذين قد يستخدمون حقيقة إعادة التسمية لتسليط الضوء على الطموحات العسكرية الأمريكية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24