خطأ لوزير الدفاع الأميركي.. وترامب يعلّق عليه!

أثناء في ممفيس، أخطأ الأميركي بيت هيغسيت، عند الإشارة إلى ، فتوقف للحظة قبل أن يقول "وزارة الحرب".وسرعان ما علّق مازحًا: "سعيد لأنك صححت ذلك"تعتبر هذه الزلة انعكاسا للجدل الدائر حول مساعي لتغيير اسم الوزارة.حيث يسعى إلى تغيير اسم وزارة الدفاع لتصبح "وزارة الحرب"، غير أن الأمر لا يزال يتطلب بعض الاعتياد بالنسبة لرأس .يذكر أنه في وقت سابق، كشفت تقارير صحفية أن يبحث عن سبل لتجنب إجراء تصويت في بشأن إعادة تسمية وزارة الدفاع "وزارة الحرب".ووفقا للصحيفة يرى البنتاغون أيضا أن تغيير الاسم لن يساعد على مواجهة خصومها، الذين قد يستخدمون حقيقة إعادة التسمية لتسليط الضوء على الطموحات العسكرية الأمريكية