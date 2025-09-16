بقيمة 700 مليون يورو.. إسبانيا تلغي عقداً لشراء قاذفات صواريخ إسرائيلية التصميم

Advertisement

ألغت الحكومة عقدا تناهز قيمته 700 مليون لشراء قاذفات صواريخ إسرائيلية التصميم، في أعقاب تأكيدها الأسبوع الماضي على حظر إبرام عقود تسلح مع ، بحسب وثائق رسمية، الاثنين.وينص العقد الذي منح لاتحاد شركات إسبانية، على اقتناء 12 وحدة من نظام إطلاق صواريخ عالية الحركة (سيلام)، مطور من نظام "بولس" التابع لمجموعة "البيت " ، بحسب تقرير "التوازن العسكري" الصادر عن (آي آي إس إس).وبعدما تحدثت الصحافة المحلية وصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن الإلغاء، أعلن عنه رسميا على المنصة الإسبانية الرسمية للعقود العامة في وثيقة مؤرخة يوم 9 أيلول.