عربي-دولي

بعد ليل عنيف.. كاتس: غزة تحترق وسنضرب بقوة

Lebanon 24
16-09-2025 | 01:13
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إن "غزة تحترق وجيشنا يقصف بيد من حديد البنى التحتية للإرهاب".
وأوضح كاتس في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "لن نتراجع حتى تنتهي المهمة بهزيمة حماس وإطلاق سراح الرهائن".
