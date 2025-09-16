27
عربي-دولي
وزير الخارجية الاميركية: أمام حماس "مهلة قصيرة جدا"
Lebanon 24
16-09-2025
|
01:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر
وزير الخارجية
الأميركي
ماركو روبيو
، الثلاثاء، بأن حركة
حماس
أمامها "مهلة
قصيرة جدا
" لقبول اتفاق لوقف إطلاق النار، فيما تكثف
إسرائيل
قصفها على مدينة غزة.
وقال
روبيو
لصحفيين أثناء مغادرته إسرائيل متوجها إلى قطر: "بدأ الإسرائيليون تنفيذ عمليات هناك (غزة). لذلك نعتقد أن أمامنا مهلة قصيرة جدا للتوصل إلى اتفاق. لم يعد أمامنا أشهر، قد تكون أياما، أو بضعة أسابيع".
وأضاف "خيارنا الأول هو أن تنتهي هذه الأزمة عبر تسوية تفاوضية تقول فيها حماس سنسلم السلاح، ولن نشكل تهديدا بعد الآن".
وتابع: "عندما تتعامل في بعض الأحيان مع مجموعة من الهمجيين مثل حماس، لا يكون ذلك ممكنا، لكننا نأمل بأن يحدث ذلك".
