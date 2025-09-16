وزير الخارجية الاميركية: أمام حماس "مهلة قصيرة جدا"

Advertisement

حذّر الأميركي ، الثلاثاء، بأن حركة أمامها "مهلة " لقبول اتفاق لوقف إطلاق النار، فيما تكثف قصفها على مدينة غزة.وقال لصحفيين أثناء مغادرته إسرائيل متوجها إلى قطر: "بدأ الإسرائيليون تنفيذ عمليات هناك (غزة). لذلك نعتقد أن أمامنا مهلة قصيرة جدا للتوصل إلى اتفاق. لم يعد أمامنا أشهر، قد تكون أياما، أو بضعة أسابيع".وأضاف "خيارنا الأول هو أن تنتهي هذه الأزمة عبر تسوية تفاوضية تقول فيها حماس سنسلم السلاح، ولن نشكل تهديدا بعد الآن".وتابع: "عندما تتعامل في بعض الأحيان مع مجموعة من الهمجيين مثل حماس، لا يكون ذلك ممكنا، لكننا نأمل بأن يحدث ذلك".