عربي-دولي

هل من جولة محادثات جديدة بين واشنطن وموسكو؟

Lebanon 24
16-09-2025 | 02:02
فيما أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يفعل كل ما بوسعه لإنهاء حرب أوكرانيا"، كشف دبلوماسي روسي رفيع عن جولة جديدة مرتقبة من المحادثات بين موسكو وواشنطن.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن بلاده تأمل في عقد جولة جديدة من المحادثات مع المسؤولين الأميركيين هذا الخريف لمعالجة القضايا العالقة بين البلدين.
كما أوضح أن "رغبة الجانبين في تفادي فشل قد يعوق تحقيق نتائج ملموسة هي السبب في تأخر ترتيب اجتماع جديد"، وفق ما نقلت وكالة تاس. وأضاف "في جميع الأحوال.. نسعى إلى عقد مثل هذا اللقاء بحلول نهاية الخريف على الأقل".

إلى ذلك، أشار إلى وجود " مشكلات فنية وأخرى في جدولة المواعيد"، لكنه أوضح أن "هذا ليس السبب الرئيسي لتأخير الاجتماع".

وتابع ريابكوف قائلاً إن "السبب الأهم هو أننا لا نريد أن يكون الاجتماع بلا تقدم ملموس. فهناك خطر من أن نظل في مكاننا دون إحراز أي تقدم".
لذلك اعتبر أنه "من الأفضل، ما دامت الإرادة السياسية موجودة لدى الطرفين، أن يتواصل العمل خلف الكواليس، من أجل وضع أساس للخطوات التالية، وحينها ستُحل جميع الجوانب اللوجستية
والتنظيمية بسرعة".

وكانت الولايات المتحدة وروسيا أجرتا جولتين من المحادثات في إسطنبول الأولى في فبراير والثانية في أبريل الماضي شهدتا تركيزا كبيرا على الشؤون الدبلوماسية واستئناف عمل السفارات. وأكد الطرفان حينها إنهما أحرزا تقدما في تلك القضايا.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24