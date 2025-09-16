هل من جولة محادثات جديدة بين واشنطن وموسكو؟



وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن بلاده تأمل في عقد جولة جديدة من المحادثات مع المسؤولين هذا الخريف لمعالجة العالقة بين البلدين. فيما أكد ماركو روبيو أن الرئيس الأميركي "يفعل كل ما بوسعه لإنهاء حرب "، كشف دبلوماسي روسي رفيع عن جولة جديدة مرتقبة من المحادثات بين موسكو وواشنطن.وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن بلاده تأمل في عقد جولة جديدة من المحادثات مع المسؤولين هذا الخريف لمعالجة العالقة بين البلدين.

كما أوضح أن "رغبة الجانبين في تفادي فشل قد يعوق تحقيق نتائج ملموسة هي السبب في تأخر ترتيب اجتماع جديد"، وفق ما نقلت وكالة تاس. وأضاف "في جميع الأحوال.. نسعى إلى عقد مثل هذا اللقاء بحلول نهاية الخريف على الأقل".



إلى ذلك، أشار إلى وجود " مشكلات فنية وأخرى في جدولة المواعيد"، لكنه أوضح أن "هذا ليس السبب لتأخير الاجتماع".



وتابع ريابكوف قائلاً إن "السبب الأهم هو أننا لا نريد أن يكون الاجتماع بلا تقدم ملموس. فهناك خطر من أن نظل في مكاننا دون إحراز أي تقدم".

لذلك اعتبر أنه "من الأفضل، ما دامت الإرادة السياسية موجودة لدى الطرفين، أن يتواصل العمل خلف الكواليس، من أجل وضع أساس للخطوات التالية، وحينها ستُحل جميع الجوانب اللوجستية

والتنظيمية بسرعة".



وكانت وروسيا أجرتا جولتين من المحادثات في إسطنبول الأولى في فبراير والثانية في أبريل الماضي شهدتا تركيزا كبيرا على الشؤون الدبلوماسية واستئناف عمل السفارات. وأكد الطرفان حينها إنهما أحرزا تقدما في تلك القضايا.