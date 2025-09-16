27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
15
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هل من جولة محادثات جديدة بين واشنطن وموسكو؟
Lebanon 24
16-09-2025
|
02:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
فيما أكد
وزير الخارجية
ماركو روبيو أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
"يفعل كل ما بوسعه لإنهاء حرب
أوكرانيا
"، كشف دبلوماسي روسي رفيع عن جولة جديدة مرتقبة من المحادثات بين موسكو وواشنطن.
Advertisement
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن بلاده تأمل في عقد جولة جديدة من المحادثات مع المسؤولين
الأميركيين
هذا الخريف لمعالجة
القضايا
العالقة بين البلدين.
كما أوضح أن "رغبة الجانبين في تفادي فشل قد يعوق تحقيق نتائج ملموسة هي السبب في تأخر ترتيب اجتماع جديد"، وفق ما نقلت وكالة تاس. وأضاف "في جميع الأحوال.. نسعى إلى عقد مثل هذا اللقاء بحلول نهاية الخريف على الأقل".
إلى ذلك، أشار إلى وجود " مشكلات فنية وأخرى في جدولة المواعيد"، لكنه أوضح أن "هذا ليس السبب
الرئيسي
لتأخير الاجتماع".
وتابع ريابكوف قائلاً إن "السبب الأهم هو أننا لا نريد أن يكون الاجتماع بلا تقدم ملموس. فهناك خطر من أن نظل في مكاننا دون إحراز أي تقدم".
لذلك اعتبر أنه "من الأفضل، ما دامت الإرادة السياسية موجودة لدى الطرفين، أن يتواصل العمل خلف الكواليس، من أجل وضع أساس للخطوات التالية، وحينها ستُحل جميع الجوانب اللوجستية
والتنظيمية بسرعة".
وكانت
الولايات المتحدة
وروسيا أجرتا جولتين من المحادثات في إسطنبول الأولى في فبراير والثانية في أبريل الماضي شهدتا تركيزا كبيرا على الشؤون الدبلوماسية واستئناف عمل السفارات. وأكد الطرفان حينها إنهما أحرزا تقدما في تلك القضايا.
مواضيع ذات صلة
الصين: ليس واقعيا مطالبتنا بالانضمام لمفاوضات نزع النووي بين واشنطن وموسكو
Lebanon 24
الصين: ليس واقعيا مطالبتنا بالانضمام لمفاوضات نزع النووي بين واشنطن وموسكو
16/09/2025 10:52:33
16/09/2025 10:52:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تصاعد في التصعيد النووي اللفظي بين واشنطن وموسكو
Lebanon 24
تصاعد في التصعيد النووي اللفظي بين واشنطن وموسكو
16/09/2025 10:52:33
16/09/2025 10:52:33
Lebanon 24
Lebanon 24
غدًا… جولة جديدة من المحادثات بين إيران والدول الأوروبية
Lebanon 24
غدًا… جولة جديدة من المحادثات بين إيران والدول الأوروبية
16/09/2025 10:52:33
16/09/2025 10:52:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تركيز المستثمرين على محادثات واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا.. تراجع في أسعار الذهب
Lebanon 24
مع تركيز المستثمرين على محادثات واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا.. تراجع في أسعار الذهب
16/09/2025 10:52:33
16/09/2025 10:52:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وزير الخارجية
دونالد ترامب
الأميركيين
أوكرانيا
القضايا
الرئيسي
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
تجمّع المعلّمين.. دعوة لتوحيد الصفوف واستعادة الحقوق
Lebanon 24
تجمّع المعلّمين.. دعوة لتوحيد الصفوف واستعادة الحقوق
03:35 | 2025-09-16
16/09/2025 03:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلات الرهائن لدى حماس تتهم نتنياهو بالتضحية بهم
Lebanon 24
عائلات الرهائن لدى حماس تتهم نتنياهو بالتضحية بهم
03:32 | 2025-09-16
16/09/2025 03:32:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ يدير العرض فعليا؟..السياسة الأميركية أم جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل؟
Lebanon 24
مَنْ يدير العرض فعليا؟..السياسة الأميركية أم جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل؟
03:30 | 2025-09-16
16/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 350 ألف فلسطيني غادروا.. نتنياهو يعلن بدء "عملية غزة"
Lebanon 24
أكثر من 350 ألف فلسطيني غادروا.. نتنياهو يعلن بدء "عملية غزة"
03:22 | 2025-09-16
16/09/2025 03:22:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لاقت تفاعلًا.. زلّة لسان أمير قطر في القمة العربية
Lebanon 24
لاقت تفاعلًا.. زلّة لسان أمير قطر في القمة العربية
03:15 | 2025-09-16
16/09/2025 03:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
Lebanon 24
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
03:53 | 2025-09-15
15/09/2025 03:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
Lebanon 24
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
10:00 | 2025-09-15
15/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أحلى كنة".. إعلامية الـ MTV تحتفل بزفاف شقيقها شاهدوا الأجواء (صور)
Lebanon 24
"أحلى كنة".. إعلامية الـ MTV تحتفل بزفاف شقيقها شاهدوا الأجواء (صور)
04:44 | 2025-09-15
15/09/2025 04:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
14:52 | 2025-09-15
15/09/2025 02:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش ينفذّ خطّته بصمت..."من أصعب المهمات"
Lebanon 24
الجيش ينفذّ خطّته بصمت..."من أصعب المهمات"
09:00 | 2025-09-15
15/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:35 | 2025-09-16
تجمّع المعلّمين.. دعوة لتوحيد الصفوف واستعادة الحقوق
03:32 | 2025-09-16
عائلات الرهائن لدى حماس تتهم نتنياهو بالتضحية بهم
03:30 | 2025-09-16
مَنْ يدير العرض فعليا؟..السياسة الأميركية أم جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل؟
03:22 | 2025-09-16
أكثر من 350 ألف فلسطيني غادروا.. نتنياهو يعلن بدء "عملية غزة"
03:15 | 2025-09-16
لاقت تفاعلًا.. زلّة لسان أمير قطر في القمة العربية
03:00 | 2025-09-16
وزير باكستاني يمزف علم إسرائيل.. والفيديو يعود لهذا العام!
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
16/09/2025 10:52:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
16/09/2025 10:52:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
16/09/2025 10:52:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24