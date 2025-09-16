ترامب.. استراتيجية منع الصين من الغزو المحتمل لتايوان

Advertisement

حددت استراتيجية محتملة للرئيس الأميركي لردع غزو صيني متوقع لتايوان، مع التركيز على تقليص التعزيزات الدفاعية في المنطقة، وإخطار تايوان بأن الدعم العسكري الأمريكي محدود وليس مضموناً بلا حدود.وتؤكد الصحيفة أن الاتفاق المقترح قد يعيد "التوازن" في مضيق تايوان، مستفيداً من التجربة التاريخية للسبعينيات، حيث أقرت بسيادة على ، وحدت من التواصل الرسمي مع تايوان، مع دعم عسكري محدود.وترى الصحيفة أن بحاجة لاستعادة التوازن الذي بدأ بالتدهور منذ عام 2016، مع توخي الحذر في الدعم العسكري لتايوان، واتخاذ خطوات متبادلة من الصين، مثل إعلان عدم إعداد جدول زمني للوحدة، وتقليص التهديدات العسكرية والعقوبات التجارية.كما تشير " تايمز" إلى أن الاتفاق المقترح يحمل مخاطر سياسية لترامب، مع زيادة دعم حزبه لتايوان، لكنه يتمتع بمناعة كونه رئيساً لولاية ثانية، ويهدف للحفاظ على التوازن الإقليمي دون الدخول في مواجهة مباشرة مع الصين، مع الحفاظ على مصالح التجارة والأمن في المنطقة.