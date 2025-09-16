28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عائلات الرهائن لدى حماس تتهم نتنياهو بالتضحية بهم
Lebanon 24
16-09-2025
|
03:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبدى منتدى يمثل أقارب الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة
حماس
في
قطاع غزة
، اليوم الثلاثاء قلقه إزاء تقارير عن بدء عملية الاستيلاء على المدينة.
Advertisement
وقال المنتدى في بيان إنه بعد مرور 710 ليال على الرهائن في الأسر، ربما تكون هذه هي الليلة الأخيرة لهم.
واتهم المنتدى
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
بأنه قرر التضحية بالرهائن لأسباب سياسية، متجاهلا تقييمات من قادة الجيش والأجهزة الأمنية الأمن.
وكان
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل كاتس، أعلن في وقت سابق أن "غزة تحترق" بعدما شنت
إسرائيل
ضربات جوية مكثفة خلال الليل استهدفت مدينة غزة.
وأضاف كاتس، إن الهجوم يستهدف تأمين إطلاق سراح الرهائن وهزيمة حركة حماس.
ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن العملية شكلت بداية هجوم
بري على
أكبر مدينة في قطاع غزة.
ووفقا لوكالة الأنباء والمعلومات
الفلسطينية
(وفا)، نفذت طائرات حربية إسرائيلية غارات شبه مستمرة على مدينة غزة خلال الليل، بالتزامن مع قصف مدفعي.
ونقلت الوكالة عن وسائل إعلام فلسطينية أن الدبابات دخلت لاحقاً المدينة، حيث يُعتقد أن مئات الآلاف من الأشخاص لايزالون باقون داخلها.(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
عائلات الأسرى تتهم نتنياهو بالتضحية بأبنائهم للبقاء في السلطة
Lebanon 24
عائلات الأسرى تتهم نتنياهو بالتضحية بأبنائهم للبقاء في السلطة
16/09/2025 13:23:41
16/09/2025 13:23:41
Lebanon 24
Lebanon 24
توعّد بالتصعيد.. عائلات الرهائن تتهم نتنياهو بإفشال الصفقة
Lebanon 24
توعّد بالتصعيد.. عائلات الرهائن تتهم نتنياهو بإفشال الصفقة
16/09/2025 13:23:41
16/09/2025 13:23:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو قرر التضحية بالرهائن من أجل البقاء على رأس السلطة
Lebanon 24
عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو قرر التضحية بالرهائن من أجل البقاء على رأس السلطة
16/09/2025 13:23:41
16/09/2025 13:23:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان يمكن إنقاذهم".. عائلات الرهائن تتهم حكومة نتنياهو بتعمد إفشال الصفقات
Lebanon 24
"كان يمكن إنقاذهم".. عائلات الرهائن تتهم حكومة نتنياهو بتعمد إفشال الصفقات
16/09/2025 13:23:41
16/09/2025 13:23:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
الأجهزة الأمنية
وكالة الأنباء
وزير الدفاع
الفلسطينية
الإسرائيلي
سكاي نيوز
قطاع غزة
تابع
قد يعجبك أيضاً
أمير قطر يزور الأردن غدا
Lebanon 24
أمير قطر يزور الأردن غدا
06:19 | 2025-09-16
16/09/2025 06:19:22
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
Lebanon 24
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
05:30 | 2025-09-16
16/09/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن موعد لقاء ترامب وزيلينسكي.. إليكم ما كشفه روبيو
Lebanon 24
عن موعد لقاء ترامب وزيلينسكي.. إليكم ما كشفه روبيو
05:22 | 2025-09-16
16/09/2025 05:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن مسألة التأشيرات الايرانية الى نيويورك.. هذا ما اعلنه عراقجي
Lebanon 24
بشأن مسألة التأشيرات الايرانية الى نيويورك.. هذا ما اعلنه عراقجي
04:42 | 2025-09-16
16/09/2025 04:42:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الاجتياح البري بدأ.. فرقتان اسرائيليتان تدخلان قلب غزة
Lebanon 24
الاجتياح البري بدأ.. فرقتان اسرائيليتان تدخلان قلب غزة
04:33 | 2025-09-16
16/09/2025 04:33:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
Lebanon 24
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
10:00 | 2025-09-15
15/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
14:52 | 2025-09-15
15/09/2025 02:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتهاء أعمال قمة الدوحة.. هذا ما جاء في نص البيان الختامي
Lebanon 24
انتهاء أعمال قمة الدوحة.. هذا ما جاء في نص البيان الختامي
13:02 | 2025-09-15
15/09/2025 01:02:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش ينفذّ خطّته بصمت..."من أصعب المهمات"
Lebanon 24
الجيش ينفذّ خطّته بصمت..."من أصعب المهمات"
09:00 | 2025-09-15
15/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تم تهديده سابقاً.. معلومة عن مبنى النبطية المُستهدف اليوم!
Lebanon 24
تم تهديده سابقاً.. معلومة عن مبنى النبطية المُستهدف اليوم!
15:26 | 2025-09-15
15/09/2025 03:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:19 | 2025-09-16
أمير قطر يزور الأردن غدا
05:30 | 2025-09-16
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
05:22 | 2025-09-16
عن موعد لقاء ترامب وزيلينسكي.. إليكم ما كشفه روبيو
04:42 | 2025-09-16
بشأن مسألة التأشيرات الايرانية الى نيويورك.. هذا ما اعلنه عراقجي
04:33 | 2025-09-16
الاجتياح البري بدأ.. فرقتان اسرائيليتان تدخلان قلب غزة
04:18 | 2025-09-16
روبيو: هناك فرصة زمنية قصيرة للتوصل إلى اتفاق
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
16/09/2025 13:23:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
16/09/2025 13:23:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
16/09/2025 13:23:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24