عائلات الرهائن لدى حماس تتهم نتنياهو بالتضحية بهم

أبدى منتدى يمثل أقارب الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة في ، اليوم الثلاثاء قلقه إزاء تقارير عن بدء عملية الاستيلاء على المدينة.وقال المنتدى في بيان إنه بعد مرور 710 ليال على الرهائن في الأسر، ربما تكون هذه هي الليلة الأخيرة لهم.واتهم المنتدى بنيامين بأنه قرر التضحية بالرهائن لأسباب سياسية، متجاهلا تقييمات من قادة الجيش والأجهزة الأمنية الأمن.وكان يسرائيل كاتس، أعلن في وقت سابق أن "غزة تحترق" بعدما شنت ضربات جوية مكثفة خلال الليل استهدفت مدينة غزة.وأضاف كاتس، إن الهجوم يستهدف تأمين إطلاق سراح الرهائن وهزيمة حركة حماس.ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن العملية شكلت بداية هجوم أكبر مدينة في قطاع غزة.ووفقا لوكالة الأنباء والمعلومات (وفا)، نفذت طائرات حربية إسرائيلية غارات شبه مستمرة على مدينة غزة خلال الليل، بالتزامن مع قصف مدفعي.ونقلت الوكالة عن وسائل إعلام فلسطينية أن الدبابات دخلت لاحقاً المدينة، حيث يُعتقد أن مئات الآلاف من الأشخاص لايزالون باقون داخلها.(سكاي نيوز)