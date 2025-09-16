روبيو: هناك فرصة زمنية قصيرة للتوصل إلى اتفاق

Advertisement

قال الأميركي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء أثناء مغادرته متوجها إلى العاصمة الدوحة، إن قطر والولايات المتحدة تقتربان من وضع اللمسات النهائية على اتفاق معزّز للتعاون الدفاعي.ودعا روبيو قطر إلى مواصلة دورها كوسيط بين وحركة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة في غزة، وقال إن هناك "فرصة زمنية قصيرة للغاية للتوصل إلى اتفاق".وذكر روبيو خلال مغادرته تل أبيب "إذا كانت هناك دولة في العالم قادرة على المساعدة في الوساطة، فهي قطر، إنهم من يستطيعون القيام بذلك".وأضاف: "لدينا شراكة وثيقة مع القطريين، في الواقع، لدينا اتفاقية تعاون دفاعي معززة نعمل عليها، ونحن على وشك وضع اللمسات النهائية عليها".يأتي هذا بعدما صرح بأنه لا يستبعد شن المزيد من الهجمات على قادة حركة حماس "أينما كانوا"، وذلك بالتزامن مع انعقاد قمة عربية إسلامية استثنائية بعد العدوان الذي شنته إسرائيل على قطر الأسبوع الماضي.ووصفت قطر الهجوم بأنه "جبان وغادر"، لكنها أكدت أنه لن يثنيها عن الاضطلاع بمهام الوساطة، إلى جانب مصر والولايات المتحدة.