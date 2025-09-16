Advertisement

عربي-دولي

روبيو: هناك فرصة زمنية قصيرة للتوصل إلى اتفاق

Lebanon 24
16-09-2025 | 04:18
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء أثناء مغادرته تل أبيب متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة، إن قطر والولايات المتحدة تقتربان من وضع اللمسات النهائية على اتفاق معزّز للتعاون الدفاعي.
ودعا روبيو قطر إلى مواصلة دورها كوسيط بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة في غزة، وقال إن هناك "فرصة زمنية قصيرة للغاية للتوصل إلى اتفاق".

وذكر روبيو خلال مغادرته تل أبيب "إذا كانت هناك دولة في العالم قادرة على المساعدة في الوساطة، فهي قطر، إنهم من يستطيعون القيام بذلك".

وأضاف: "لدينا شراكة وثيقة مع القطريين، في الواقع، لدينا اتفاقية تعاون دفاعي معززة نعمل عليها، ونحن على وشك وضع اللمسات النهائية عليها".

يأتي هذا بعدما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لا يستبعد شن المزيد من الهجمات على قادة حركة حماس "أينما كانوا"، وذلك بالتزامن مع انعقاد قمة عربية إسلامية استثنائية بعد العدوان الذي شنته إسرائيل على قطر الأسبوع الماضي.

ووصفت قطر الهجوم الإسرائيلي بأنه "جبان وغادر"، لكنها أكدت أنه لن يثنيها عن الاضطلاع بمهام الوساطة، إلى جانب مصر والولايات المتحدة.

 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24