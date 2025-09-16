الاجتياح البري بدأ.. فرقتان اسرائيليتان تدخلان قلب غزة

Advertisement

وأفادت إذاعة الجيش بإطلاق المرحلة التالية من عملية "مركبات جدعون 2" مع فرقتين بدأتا بالمناورة نحو وسط مدينة غزة.وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الفرقتين النظاميتين 162 و98 تقودان العملية في مدينة غزة وستنضم الفرقة 36 للعملية تدريجيًا خلال الأيام المقبلة.، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته "بدأت عملية عسكرية متصاعدة في غزة".كما شدد على أن "الجيش وصل إلى مرحلة الحسم في غزة"، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.وصباح اليوم الثلاثاء، أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار شمال غربي مدينة غزة، في حين أطلقت طائرة مروحية إسرائيلية "أباتشي" النار باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة.ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الجيش الإسرائيلي توقعه بانتهاء عملية مدينة غزة خلال بضعة أشهر.من جانبه، أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن العمل العسكري لن يؤتي أكله دون قرار سياسي حاسم بشأن مستقبل .إلى ذلك، أفادت مصادر طبية باستشهاد 38 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على أرجاء متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء.(وكالات)