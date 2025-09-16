عن موعد لقاء ترامب وزيلينسكي.. إليكم ما كشفه روبيو

قال الأميركي ماركو روبيو إن الرئيس سيلتقي على الأرجح نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع المقبل ضمن مساعيه للتوسط في اتفاق سلام يشمل .

وقال روبيو أمام صحفيين إن أجرى "العديد من المكالمات الهاتفية مع بوتين ولقاءات عدة مع زيلينسكي الذي سيلتقيه على الأرجح مجددا الأسبوع المقبل في نيويورك"، حيث تعقد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأضاف روبيو أن ترامب "سيواصل المحاولة. إذا كان السلام ممكنا، فهو يريد تحقيقه"، موضحا: "في وقت ما، قد يستنتج الرئيس أن ذلك غير ممكن. لم يصل إلى هذه المرحلة بعد، لكنه قد يصل إليها".



وأشار إلى حصيلة أوردها ترامب سابقا، قائلا إن خسرت 20 ألف جندي في القتال خلال تموز وحده.

وقال روبيو إن ترامب لديه قدرة فريدة من نوعها على التحدث إلى بوتين، وكذلك إلى زيلينسكي والأوروبيين.



وأضاف: "إذا تعين عليه بطريقة ما الانسحاب أو فرض عقوبات على روسيا بقوله لقد سئمت، فلن يتبقى أحد في العالم يمكنه التوسط لإنهاء الحرب". (سكاي نيوز عربية)