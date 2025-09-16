Advertisement

عن موعد لقاء ترامب وزيلينسكي.. إليكم ما كشفه روبيو

16-09-2025 | 05:22
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي على الأرجح نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع المقبل ضمن مساعيه للتوسط في اتفاق سلام يشمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال روبيو أمام صحفيين في إسرائيل إن ترامب أجرى "العديد من المكالمات الهاتفية مع بوتين ولقاءات عدة مع زيلينسكي الذي سيلتقيه على الأرجح مجددا الأسبوع المقبل في نيويورك"، حيث تعقد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف روبيو أن ترامب "سيواصل المحاولة. إذا كان السلام ممكنا، فهو يريد تحقيقه"، موضحا: "في وقت ما، قد يستنتج الرئيس أن ذلك غير ممكن. لم يصل إلى هذه المرحلة بعد، لكنه قد يصل إليها".

وأشار إلى حصيلة أوردها ترامب سابقا، قائلا إن روسيا خسرت 20 ألف جندي في القتال خلال تموز وحده.
 
وقال روبيو إن ترامب لديه قدرة فريدة من نوعها على التحدث إلى بوتين، وكذلك إلى زيلينسكي والأوروبيين.

وأضاف: "إذا تعين عليه بطريقة ما الانسحاب أو فرض عقوبات على روسيا بقوله لقد سئمت، فلن يتبقى أحد في العالم يمكنه التوسط لإنهاء الحرب". (سكاي نيوز عربية)
 
 

