عربي-دولي

سلاح متطوّر للغاية... ماذا نشرت دولة عربيّة بالتزامن مع "ضربة الدوحة"؟

Lebanon 24
16-09-2025 | 07:00
Doc-P-1417644-638936256858156448.jpg
Doc-P-1417644-638936256858156448.jpg photos 0
ذكرت "روسيا اليوم"، أنّ موقع "ناتسيف نت" الإسرائيليّ زعم أنّ مصر نشرت منصات الدفاع الجويّ  "HQ-9B" الصينية المتطوّرة للغاية في شبه جزيرة سيناء، في ظل التوترات الأخيرة في الشرق الأوسط، مما يعكس استعدادها للتعامل مع أي تهديد محتمل في أعقاب هجوم تل أبيب على قطر.
وأشارت الموقع الإسرائيليّ، إلى أنّ "هذه الأنظمة تُعدّ من أحدث أنظمة الدفاع الجوي البعيدة المدى، وقادرة على تغطية مساحات واسعة من دون الحاجة إلى نشرها في عمق الصحراء، مما يعكس استراتيجية مصر في الموازنة بين القدرة التشغيلية والنشر الاستراتيجي للأنظمة".

 
وأضاف أنّ "الهدف من نشر هذه الأنظمة لم يكن مجردّ الاستعداد لهجوم مباشر، بل أيضًا إرسال رسالة ردع إقليمية واضحة".
وأكدت مصادر عسكرية إسرئيلية أنّ "نشر أنظمة الدفاع الجوي تزامن مع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت وفد حركة "حماس" في قطر، مما سيسمح للقاهرة باستباق أي تهديد محتمل داخل حدودها دون الدخول في صراع مباشر".
وتابعت المصادر أنّ "أهميّة هذه الخطوة تبرز في ضوء التقارير المتضاربة حول محاولات إسرائيلية لاغتيال شخصيات من "حماس" داخل مصر".
وبحسب "ناتسيف نت"، فإنّ "مصر تعمل على الحفاظ على أمن حدودها من خلال نشر أنظمة الدفاع الجوي، مما يعكس مستوى التنسيق والاستعداد الذي تتمتع به مصر للتعامل مع أي سيناريو مماثل".
 
 
الشرق الأوسط

روسيا اليوم

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

الصينية

تل أبيب

التزام

