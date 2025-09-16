Advertisement

عربي-دولي

أمير قطر يزور الأردن غدا

Lebanon 24
16-09-2025 | 06:19
A-
A+
Doc-P-1417645-638936257149100640.jpeg
Doc-P-1417645-638936257149100640.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيقوم بزيارة للأردن يوم غد الأربعاء يلتقي خلالها الملك عبد الله الثاني.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
العاهل الأردني لأمير قطر: أمن قطر من أمن الأردن
lebanon 24
16/09/2025 19:15:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية الأردن: أمن قطر من أمن الأردن
lebanon 24
16/09/2025 19:15:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الديوان الأميري: أمير قطر وملك الأردن ورئيس مصر بحثوا في اتصال مع ماكرون وستارمر وكارني الوضع الإقليمي والدولي
lebanon 24
16/09/2025 19:15:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يزور قطر غدا الثلاثاء (رويترز)
lebanon 24
16/09/2025 19:15:08 Lebanon 24 Lebanon 24

تميم بن حمد آل ثاني

عبد الله الثاني

تميم بن حمد آل

الملك عبد الله

وكالة الأنباء

تميم بن حمد

الشيخ تميم

عبد الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-09-16
11:37 | 2025-09-16
11:32 | 2025-09-16
11:24 | 2025-09-16
11:14 | 2025-09-16
10:30 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24