Advertisement

عربي-دولي

بن غفير يدعو إلى إيقاف مُحاكمة نتنياهو: لم ينم

Lebanon 24
16-09-2025 | 06:40
A-
A+
Doc-P-1417653-638936270736302065.jpg
Doc-P-1417653-638936270736302065.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إنّ "وقت الحسم في غزة قد حان، وأن استمرار محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ظل العمليات العسكرية الجارية أمر لا يطاق".
Advertisement


وأضاف بن غفير عبر "إكس"، أنّ "بدء الحملة على غزة الليلة الماضية، واضطرار نتنياهو للإدلاء بشهادته في المحكمة صباح اليوم بعد ليلة بلا نوم، جاء نتيجة ما وصفه بضغط الدولة العميقة للمضي قدما في المحاكمة".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: نتنياهو التقى سموتريتش وسيجتمع مع بن غفير قبل جلسة الكابينت
lebanon 24
16/09/2025 19:15:22 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: نتنياهو سيسرع إجراءات الهجرة الطوعية من غزة لإبقاء بن غفير في الحكومة
lebanon 24
16/09/2025 19:15:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بن غفير منتقداً نتنياهو: كان علينا إرسال القنابل بدلا من المساعدات إلى غزة
lebanon 24
16/09/2025 19:15:22 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: نتنياهو أبلغ بن غفير أن الهجرة الطوعية من غزة ستنفذ خلال أسابيع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق
lebanon 24
16/09/2025 19:15:22 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الأمن القومي

بنيامين نتنياهو

إيتمار بن غفير

الدولة العميقة

الأمن القومي

الدولة العم

وزير الأمن

صباح اليوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-09-16
11:37 | 2025-09-16
11:32 | 2025-09-16
11:24 | 2025-09-16
11:14 | 2025-09-16
10:30 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24