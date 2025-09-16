​ نجا من 6 محاولات اغتيال.. إسرائيل تطارد "آخر قائد لحماس في غزة"



Advertisement

ووفقا لتقارير إعلامية، نجا الحداد من 6 محاولات اغتيال، منها 3 خلال الحرب الحالية. ذكر موقع " عربية" أنه مع انطلاق العملية البرية "عربات جدعون 2" في غزة، يتركز الاهتمام على اسم واحد تصفه بأنه "آخر قائد بارز لحماس في غزة"، وهو الحداد، الذي يتولى اليوم قيادة الجناح العسكري للحركة بعد مقتل محمد .ووفقا لتقارير إعلامية، نجا الحداد من 6 محاولات اغتيال، منها 3 خلال الحرب الحالية.

وبحسب التقارير فإن وحدة إسرائيلية تم إرسالها لاعتقاله في منزل كان يختبئ فيه، لكن لم يتم العثور عليه.



ويُقال إنه يتحرك باستمرار ويثق بعدد قليل جدًا من الأشخاص خارج دائرتهم الضيقة.



كما تشير مصادر فلسطينية إلى أن اثنين من أبنائه، اللذين كانا ناشطين في الحركة، قُتلا خلال الحرب.

وفي مقابلة أجريت معه في كانون الثاني 2024، نفى الحداد أن تكون وحزب الله على علم مسبق بهجوم 7 تشرين الأول، لكنه أشار إلى أن ما وصفه "الإخوة في محور " كانوا مطلعين على الخطوط العريضة، بينما اقتصر معرفة توقيت الهجوم على دائرة ضيقة لضمان نجاح العملية.