بالصورة... إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان ميناء الحديدة

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى كل المتواجدين في ميناء الحديدة في اليمن
⭕️سيهاجم جيش الدفاع في الساعات القريبة في المنطقة المحددة بالخريطة في ضوء الأنشطة العسكرية التي يمارسها نظام الحوثي الارهابي هناك
⭕️من أجل سلامتكم، ندعو كافة المتواجدين في ميناء الحديدة والسفن الراسية فيه إلى… pic.twitter.com/6SM7uKPRxy
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 16, 2025
