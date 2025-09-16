بالصورة... إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان ميناء الحديدة

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، "إنذاراً عاجلاً إلى جميع المتواجدين في ميناء الحديدة في اليمن".

وقال أدرعي: "سيُهاجم الجيش الإسرائيليّ في الساعات القريبة المنطقة المحددة في الخريطة في ضوء الأنشطة العسكرية التي يمارسها الحوثيون هناك".





وأضاف: "من أجل سلامتكم، ندعو جميع المتواجدين في ميناء الحديدة والسفن الراسية فيه إلى اخلاء المكان بشكل فوريّ. كل من سيبقى في المنطقة يعرض حياته للخطر".